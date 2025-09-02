El Municipio presentó a los especialistas que participarán del 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas

El Municipio de Río Grande presentó a los especialistas que participarán del 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas, que se realizará el 5 de septiembre en el Polideportivo “Carlos Margalot”. La propuesta reunirá a referentes nacionales en educación, innovación y soberanía tecnológica que compartirán sus conocimientos y experiencias con la comunidad docente y el público en general.

Entre los expositores se destacan Alejandro Primbas, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, quien abordará los desafíos de las políticas públicas y la soberanía tecnológica en el futuro de la educación; y Hernán Mavrommatis, ingeniero en electrónica y magíster en gestión de servicios tecológicos y telecomunicaciones, con una disertación sobre creatividad en la era de la inteligencia artificial.

También estarán presentes Natalia Corvalán, magíster en comunicación digital interactiva y docente de la UNSL, con una reflexión sobre cómo repensar la escuela en tiempos digitales; y Mariana Maggio, pedagoga e investigadora, directora de la maestría en tecnología educativa en la UBA , quien se referirá a las tendencias culturales emergentes y los caminos de reinvención de la enseñanza.

Durante la jornada, Maik Slipczuk, docente en el ITBA y la UNTREF y especialista en inteligencia artificial y formación docente, compartirá estrategias de innovación educativa en la era digital; también estará Silvina Gvirtz, referente internacional en políticas públicas y gestión educativa, aportará su mirada sobre inclusión, innovación y soberanía tecnológica.

La propuesta continuará con María de la Paz Colla, especialista en cultura, gestión y TIC, que presentará el enfoque del aula tecno-lúdica y la gamificación como herramientas para aprender y crear; y Natalin Calvo, psicopedagoga y magíster en Educación, que expondrá sobre la integración de la programación y la robótica educativa en todos los niveles de enseñanza.

Finalmente, Leonardo Perdomo, embajador de Planet Youth y colaborador de Google en Argentina y Uruguay, se centrará en la ciudadanía digital y en el uso responsable de la tecnología a través del programa “Sé genial en Internet”.

La actividad cuenta con resolución ministerial en trámite y la inscripción permanecerá abierta hasta el jueves 4 de septiembre a las 23:59 horas en la web oficial del Congreso: http://congresoit.riogrande.gob.ar

Además, a lo largo de las dos jornadas también se llevará a cabo la Expo IT 2025, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos relacionados con la innovación y la economía del conocimiento. En este marco, distintas empresas locales exhibirán sus desarrollos tecnológicos e invitarán al público a interactuar con ellos.

De esta manera, Río Grande volverá a ser sede de un encuentro federal que pone en el centro de la agenda a la educación, la innovación y la soberanía tecnológica, consolidándose como ciudad del conocimiento y la tecnología.