El Hogar de Día “Lazos de Amor” celebró sus primeros 30 años

En un emotivo acto, en las instalaciones del IPRA de la ciudad de Río Grande, se llevó adelante la celebración por los primeros 30 años del Hogar de Día “Lazos de Amor”.

El mismo contó con la presencia de la Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperon, del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, del Secretario de Representación Política, Federico Giménez, de los Concejales Federico Runín y Lucía Rossi, demás autoridades y Centros de Jubilados que acompañaron el festejo.

La Ministra Chapperon manifestó la felicidad de poder acompañarlos en este día tan especial y escuchar que para muchos “Lazos de Amor” es su segundo hogar.

“En este momento tan difícil del país y de la provincia estamos prontos a concluir con la obra del edificio del Hogar, tan merecido y esperado. Porque el envejecimiento no es el final de la vida, es una etapa más con grandes desafíos y muchas oportunidades, en el que ustedes ofrecen sus experiencias y construyen así una sociedad mejor “, expresó.

Por su parte, la Directora Provincial, María Gómez, expresó que “en estos años tenemos muchas vivencias compartidas, con alegrías y tristezas pero sobre todo activos y cuidados.

Agradezco profundamente al personal del Hogar de Día por su tarea diaria”

La jornada continuó con números musicales, baile y corte de torta para celebrar este espacio que es un faro de esperanza y apoyo para muchas personas mayores, que fomenta el desarrollo personal y la inclusión social.