El Gobierno presentó el Presupuesto 2026 con prioridad en Bienestar Social y Sostenibilidad Fiscal

El Gobierno Provincial presentó a la Legislatura, el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública para el Ejercicio 2026. De esta manera, se dio cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales, y sobre todo entendiendo que es una herramienta central para la planificación e implementación de las políticas públicas del Estado, ya que refleja el rumbo general del gobierno y sus líneas de acción prioritarias.

El presupuesto 2026, tiene como prioridad la protección del bienestar de la población, a través de la inversión en servicios sociales como educación, salud y seguridad, en un contexto macroeconómico desafiante marcado por la desaceleración de la inflación y una recuperación económica moderada a nivel nacional.

Además, se detallan inversiones específicas en infraestructura, programas sociales, desarrollo productivo y fortalecimiento de la administración pública a través de la innovación tecnológica.

El proyecto consolida una asignación significativa del 58,98% a Servicios Sociales, con foco en Educación, Salud y Seguridad Social, y un 28,76% a la Administración Gubernamental.

No obstante, es preciso remarcar que la Provincia ha sido particularmente golpeada por el ajuste fiscal y caída de la demanda a nivel nacional en los últimos dos años, manifestándose en tres puntos claves: la suspensión de transferencias para obra pública nacional; la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

Si bien, se refleja el contexto macroeconómico complejo, los desafíos provinciales son varios y en ese sentido este Gobierno tiene la firme intención y decisión política de sostener las mejoras conseguidas, y avanzar en la reducción del nivel de vulnerabilidad de la población más afectada por la crisis, la implementación de un acuerdo productivo con los actores locales, el desarrollo de infraestructura crítica e impostergable y el desarrollo humano sostenible, con un marcado énfasis en torno a garantizar la Educación, la Salud y la Seguridad de la ciudadanía provincial.

El Estado seguirá estando presente en la atención de las necesidades colectivas, en la vida de cada ciudadano, en la defensa y fortalecimiento de una identidad propia.

Asimismo, se destacaron los cambios metodológicos para aumentar la transparencia y detalla la inclusión de información crucial como presupuestos de recursos y gastos, resultados de cuentas corrientes y capital, y deuda pública.

Con este presupuesto, el Poder Ejecutivo invita a la Legislatura a compartir, debatir y acompañar la propuesta, dotando al Poder Ejecutivo del presupuesto que entendemos necesario para que sigamos avanzando para construir la Provincia que nos merecemos. Buscando consensos en el ámbito legislativo, con la finalidad de dotar a la sociedad fueguina de un presupuesto razonable, orientado al bienestar social de nuestra población y a la sostenibilidad fiscal.

