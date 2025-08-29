Digital Hackathon en Río Grande: “Este año fue fantástico: los jóvenes pensaron en cómo mejorar su ciudad”

En Río Grande, la cuarta edición de la Digital Hackathon se consolidó como una importante herramienta para fomentar la innovación y potenciar las habilidades tecnológicas de la juventud local. Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana del Municipio, explicó que esta iniciativa forma parte de una agenda del conocimiento destinada a brindar formación en tecnología y fortalecer las instituciones educativas de la ciudad.

“La hackathon es una maratón de ideas donde los estudiantes de 16 colegios secundarios, terciarios y de la universidad se detienen a pensar problemáticas de su institución, de su barrio o de la ciudad, para desarrollar propuestas tecnológicas que den solución a esos problemas”, detalló Ferro en una entrevista.

Este año, la convocatoria tuvo una gran participación y los resultados superaron las expectativas tanto en innovación como en trabajo en equipo.

Ferro remarcó que “lo que ganaron estos jóvenes no solo fue el premio, sino la posibilidad de pensar en cómo mejorar su entorno”.

Destacó además que esta experiencia contribuye a consolidar el sistema educativo, al acompañar las trayectorias académicas y dotar a colegios y universidades con herramientas tecnológicas necesarias para la formación.

“El evento se desarrolló en varias jornadas, y esta semana tuvimos la gala de premiación donde premiamos a los equipos que salieron ganadores”, relató Ferro. Destacó que los tres equipos premiados representaron en primer lugar a “Alicia Digital” del Colegio Alicia Moreau de Justo, el segundo “Guevar IA” del Colegio Ernesto Guevara donde destacaron la creatividad y compromiso social, usando inteligencia artificial y otras tecnologías para aportar soluciones reales y el tercer premio se lo llevó un grupo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), área de Medios Audiovisuales.

El evento contó con el apoyo de diversas instituciones, empresas y fundaciones, reflejando el interés comunitario y la inversión en la educación tecnológica como motor de desarrollo local.

Más allá de los trofeos, los ganadores recibieron equipamiento que ayudará a fortalecer sus instituciones: proyectores audiovisuales, consolas y sistemas de sonido. “En años anteriores, las premiaciones habían incluido equipos de impresión 3D para las instituciones, mostrando un compromiso constante con la formación tecnológica”, agregó Ferro.

La propuesta busca “estimular las habilidades digitales de la juventud”, al conectar la innovación tecnológica con el fortalecimiento del sistema educativo local. Además, destacó el aporte conjunto del municipio y empresas privadas que hicieron posible el evento y el equipamiento entregado a las escuelas y la universidad.

Ferro añadió con humor que “parecía una línea de WhatsApp” la comunicación durante el evento, señalando la gran actividad y entusiasmo presentes. También bromeó con la oportunidad para que legisladores interesados puedan profundizar sobre el estado actual de las empresas de radio y telefonía celular, evidenciando un contexto de impulso a la modernización y conectividad en la ciudad.

Esta Digital Hackathon se consolida así como una política pública clave, que lleva la innovación a la educación y permite a Río Grande caminar hacia un futuro digital más inclusivo y participativo.

Por último, Ferro anunció el lanzamiento de la inscripción para el 5.º Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas, que se realizará en septiembre, con el objetivo de continuar fomentando la innovación tecnológica y la formación de docentes y estudiantes alrededor de ejes como inteligencia artificial, neuroeducación y ciudadanía digital.

Radio Provincia