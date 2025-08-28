“Cuando el Gobernador deje de serlo, la va a pasar muy mal en la justicia”

El abogado Francisco Giménez habló de su último posteo en redes sociales, acompañado de una imagen del gobernador Gustavo Melella vestido de preso, generó sorpresa y polémica. “Dije ‘vengo del futuro y me lo crucé y lo ví así’. Tal vez la imagen sea puntual, pero sumamente gráfica de lo que debería pasar en una provincia con una justicia independiente”, explicó el letrado al decir que hace 7 años que viene diciéndolo.

El abogado sostuvo que desde hace años viene advirtiendo sobre lo que considera una relación de impunidad entre la política y la justicia independiente. “No tengo ninguna duda que cuando Melella deje de ser el gobernador y no tenga poder ni siquiera para convocar a un café a amigos, la va a pasar muy mal en la justicia. Y no por arbitrariedad, sino porque hay causas graves”, afirmó mencionando la corrupción y abuso sexual como las causas que el Superior Tribunal va a tener que tomar una definición.

Giménez recordó que esto de la Justicia Independiente Mandato Cumplido, según dijo, expone la doble vara con la que actúa: “A mi amiga Rafaela Benítez le iniciaron una causa por peculado porque en su programa probó unas masitas de una panadería y hasta mencionó que le habían prestado unos zapatos. Con ese nivel de absurdidad la persiguieron jueces y fiscales, cuando todos saben que en la televisión pública se sostiene a pulmón con ese tipo de apoyos”, relató.

El abogado señaló que mientras se armaban expedientes por “bizcochos”, causas mucho más graves permanecen sin avanzar. “La justicia ha perseguido a gente por estas cosas mínimas y, sin embargo, transitan elefantes en la laguna y frente al Palacio de Justicia y no pasa absolutamente nada. Lamentablemente llegamos a esta degradación de la justicia, pero tarde o temprano las cosas van a salir a la luz”, advirtió.

Para Giménez, el gran problema es que la justicia actúa recién cuando un funcionario deja el poder. “No sirve que lo persigan cuando ya cumplió el mandato. El coraje hay que demostrarlo ahora, porque para eso cobran bien, tienen estabilidad en el cargo y una estructura que les permite investigar. Sin embargo, no lo hacen”, cuestionó.

También apuntó contra la justificación de que “todo proceso tiene sus tiempos”. “Eso es mentira —remarcó—. Los plazos están claramente establecidos en el Código Procesal Penal. No es como en un partido de fútbol donde el árbitro decide cuándo termina. La ley fija reglas precisas y deberían aplicarse siempre, pero pareciera que no rigen cuando se trata de los poderosos”.

Para el letrado, el problema de fondo es un Poder Judicial que funciona con tiempos distintos según el poder político involucrado. “Al hijo mío o al suyo lo procesan rapidísimo. Pero al gobernador no. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos debe interpelar”, señaló.

También fue crítico con la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo provincial. “Hablan de terminar con los privilegios, pero casualmente dejaron afuera al Poder Judicial. ¿Qué charlaron en el medio para que no se toque a los jueces? Si vamos a discutir, discutamos todo”, advirtió.

Giménez insistió en que la justicia debería actuar ahora y no esperar al final de un mandato para investigar. “El coraje hay que demostrarlo en el presente, no cuando los políticos ya son un don nadie. Por eso ganan bien, tienen estabilidad y deberían investigar ya”, remarcó.

Con un tono más personal, confesó: “Me canso de decirlo y me gano enemigos, pero quiero dejarle una provincia mejor a mis hijas. No alcanza con que nos digan que ‘seguramente están investigando’. Evidentemente no investigan nada”.

Su diagnóstico es lapidario: “Si tenemos un Poder Judicial que es cómplice de todo lo que está pasando, es muy difícil salir adelante. La justicia en Tierra del Fuego se ha degradado. Y mientras siga el ‘siga, siga’, así estamos”.

Radio Provincia