Concejales aprobaron beneficios a productores de la ciudad

Este jueves los Concejales llevaron adelante la VI Sesión Ordinaria en la cual pusieron a consideración una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por la vicepresidente primera de la institución, concejal Alejandra Arce, y de la misma participaron los concejales Lucía Rossi, Florencia Vargas, Maximiliano Ybars, Matías Löffler, Walter Abregú, Federico Runin y Jonatan Bogado.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los ediles Abregú y Vargas, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, y posteriormente se dio inicio a la sesión.

Proyectos presentados por los distintos bloques

Con relación a las propuestas presentadas por los Bloques Políticos, el Cuerpo de Concejales aprobó por unanimidad sendos proyectos de comunicación presentados por el concejal Bogado expresando su más enérgico repudio a la Resolución N.º 460/2025 dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por atentar contra la sanidad ganadera patagónica, la producción y la soberanía alimentaria, solicitando la inmediata derogación de la citada Resolución y el restablecimiento pleno del estatus sanitario “Libre de Aftosa sin Vacunación” para toda la región patagónica.

Asimismo, expresaron su más enérgico repudio al veto presidencial dispuesto mediante el Decreto N.º 534/2025, que rechaza la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso de la Nación, exponiendo su total acompañamiento a las organizaciones, trabajadores, personas con discapacidad y sus familias, que se ven directamente afectadas por esta decisión regresiva.

En tanto, a solicitud del concejal de la UCR Maximiliano Ybars, los ediles aprobaron un pedido de informe solicitando al Ejecutivo Municipal que notifique al Cuerpo Legislativo los motivos que impiden la carga de crédito del estacionamiento medido a través de la app con tarjetas de débito emitidas por el Banco Provincia Tierra del Fuego, como así también los motivos por el cual no se aplica el pago adelantado a través de la app y porque los comercios adheridos y puntos de ventas cobran un recargo mediante el pago de tarjeta de débito o crédito.

Del mismo modo, aprobaron un pedido de informe hacia el Ejecutivo con respecto al cumplimiento de la Ordenanza 3308/14 en relación al plazo estimado de la obra de iluminación sector calle Punta Popper desde Vuelta de Obligado hasta Laguna los Flamencos.

También fueron aprobado sendos pedidos de informes solicitados por la concejal Rossi sobre la ejecución de programas municipales de la secretaría de Género y Desarrollo Comunitario como por ejemplo lo son “Ahora que sí nos ven”, “Creando Alas”, “PRO.TE.GE”, “Hilar Redes” y “Planificación Territorial Municipal”.

Del mismo modo, solicitaron al Municipio que informe al Cuerpo Colegiado con respecto a la situación actual del sistema de semáforos en la ciudad de Río Grande con respecto al relevamiento completo de todos los semáforos instalados en la ciudad, indicando ubicación, funcionamiento, estado general, tipo de tecnología utilizada y fecha de última intervención registrada en cada uno, detalle de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas durante los años 2024 y 2025, como así también si existe la existencia de planes de



renovación, modernización o ampliación del sistema de semaforización, precisando metas, presupuesto estimado y cronograma de ejecución si los hubiere.

Desde el bloque del MPF que integran los concejales Zamora y Löffler aprobaron un pedido de informe por ruidos molestos y habilitación comercial de la empresa Crypto Patagonia instalada en el Barrio San Martín, en calles Echelaine y Guayaquil, a través del cual solicitan al Ejecutivo que indiquen fecha de habilitación comercial, actividad comercial para la que fue habilitada y si existe alguna modificación, informe de impacto ambiental, informe detallado del motivo de la clausura el día viernes 25 de julio del corriente año y medición de los decibeles que ocasionan los generadores y la actividad comercial de la empresa.

En tanto desde el bloque del PJ que integra el concejal Abregú, los ediles sancionaron adherir a la ley provincial N° 1598 del año 2025 que establece el 9 de octubre de cada año como “Día Provincial de la Concientización sobre la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer”.

Desde el mismo bloque, aprobaron un pedido de informe solicitando el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 4583/2023 “Crear el Observatorio Municipal de los Derechos de las Personas con Discapacidad” en el ámbito del Municipio de Río Grande”.

Durante la sesión también fueron aprobada distintas declaraciones de interés, entre ellas la presentada por la concejal Vargas declarando de interés deportivo municipal la participación y logros obtenidos por Eliana Giselle Gómez, 2° Dan e integrante de la Selección Argentina de Karate-Do Shotokan JKS, en el 6° Panamerican Shoto Cup 2025, realizado en la ciudad de Vitória, estado de Espírito Santo, Brasil, en el cual obtuvo dos medallas de bronce en Kumite individual y Kumite por equipos.

Asimismo, fue declarado de Interés Municipal y Comunitario el 2do Encuentro Nacional de Chevrolet del Fin del Mundo a realizarse los días 16, 17 y 18 de octubre del año 2025, proyecto presentado por el concejal Bogado.

También presentado por el concejal de Provincia Grande, declararon de Interés Municipal el 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas, a desarrollarse los días 5 y 6 de septiembre de 2025 en la ciudad de Río Grande, en el marco de la Semana de la Industria.

Dictámenes

Los bloques lograron aprobar proyectos que fueron trabajados en la última reunión de comisiones y que obtuvieron dictamen positivo para esta sesión.

En primer lugar, el bloque del MPF logró el consenso para aprobar el “Plan de Acción Familiar Preventivo ante Desastres Naturales” y la colocación de luminaria, cartelería y señalización en la bajada náutica de emergencia y rescate para la Prefectura Naval Argentina. Sendos proyectos tienen como objetivo preparar a la comunidad ante posibles sismos o tsunamis y por otro lado optimizar un espacio clave en la actividad de la Prefectura Naval Argentina en casos de rescates o patrullajes.

Por su parte el concejal Jonatan Bogado de ‘Provincia Grande’ declaró de interés la 7ma Jornadas Patagónicas Nacionales de Alergia e Inmunología, que se realizarán en el mes de octubre. La jornada se trata de un “espacio de encuentro científico y profesional que promueve la formación continua, el intercambio de saberes y la difusión de experiencias en el campo de la salud”.

El concejal Walter Abregú aprobó con el acompañamiento del Cuerpo de Concejales la creación de Talleres de Capacitación Digital para Adultos Mayores, cuyo objetivo es la integración e inclusión de las personas mayores, reduciendo la brecha tecnológica generacional.

También se aprobó el dictamen del MPF para que el Ejecutivo proceda a colocar cartelería informativa sobre el ‘Corredor de Emergencia Náutica’, como así también un sistema de iluminación adecuado en el sistema portuario en calle Montilla sobre la bajada náutica en la costa ribereña del río Grande.



Finalmente, la edil Florencia Vargas del bloque ‘Somos Fueguinos’ logró la aprobación de la denominación de una calle con el nombre de la antigua pobladora Sara del Carmen Godoy y declarar el 29 de octubre de cada año como el “Día de la Concientización sobre las tareas de Cuidados”.

Expedientes

Finalmente se convirtió en ordenanza el proyecto de la concejal Arce a través del cual se le cedió en el sector sur de la ciudad un espacio a los productores para optimizar el desarrollo de sus actividades en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la soberanía alimentaria.

