Clínica San Jorge inaugura en Río Grande el primer servicio de medicina nuclear para evitar que pacientes deban viajar a Ushuaia

La Clínica San Jorge abre en Río Grande su nuevo centro con un innovador servicio de medicina nuclear, un avance que busca evitar que los pacientes tengan que viajar a Ushuaia para realizarse estudios esenciales. “Son consultorios con un servicio de cámara gama, de medicina nuclear, que es un servicio que en la ciudad de Río Grande no existía. La gente tenía que venir hasta Ushuaia, y al ser un estudio fundamental para enfermedades cardiovasculares y para la patología oncológica, particularmente para enfermedades y metástasis ósea en tiroides, decidimos hacer esta inversión, comprar un equipo, e instalarlo acá”, explicó el Dr. Carlos Sánchez Polesman.

“El paciente se somete a una prueba de esfuerzo y se le inyecta una sustancia radioactiva que el corazón capta; así podemos determinar si el corazón está sufriendo y decidir el tratamiento más adecuado, ya sea médico o una intervención”, detalló

El centro contará con consultorios de cardiología clínica, laboratorios y se prevé incorporar especialidades itinerantes como neurocirugía que complementarán el sistema de salud privado y público de Río Grande y el interior de la provincia en general. “Este servicio ayudará a integrarnos mejor y aportar soluciones en el momento justo, sin la necesidad de que los pacientes deban trasladarse largas distancias”, agregó Sánchez Polesman, resaltando la importancia de acercar estos avances tecnológicos a la comunidad local.

La clínica abrirá oficialmente sus puertas el 15 de septiembre, tras completar las habilitaciones necesarias y organizar la asignación de turnos. Ofrecerá estudios de ecocardiogramas, holter, pruebas de esfuerzo con cámara gamma para evaluar la funcionalidad cardíaca, así como diagnósticos para detectar metástasis ósea y tumores de tiroides, entre otras especialidades. La ubicación elegida es estratégica, calle Alférez Mackinlay 735, frente a la Guardia Vieja del Hospital de Río Grande, donde la clínica ya brinda otros servicios de imagenología y trabaja en conjunto con el hospital público.

“Abriremos la grilla de turnos el 1 de septiembre para que los médicos ya tengan pacientes asignados. Queremos que los consultorios estén llenos desde el inicio, no que los médicos esperen pacientes sin actividad”, señaló.

Consultado sobre los costos y la accesibilidad para el público, afirmó que las consultas tendrán un seguro estimado en torno a $10.000, similar a los valores de Ushuaia, y que se atenderán las obras sociales vigentes en la provincia. “Queremos bajar costos innecesarios que se generan cuando un paciente debe trasladarse, alojarse, y hacer los estudios en otra ciudad”, comentó, remarcando la importancia de apoyar a la salud pública y privada para enfrentar la difícil situación financiera del sistema.

Respecto al futuro de la obra social, Sánchez Polesman describió la compleja situación actual: “La obra social enfrenta serias dificultades de financiamiento, con atrasos en pagos y falta de un convenio actualizado. La Legislatura aprobó una ley que fue un parche, no solucionó el problema de fondo, y la reglamentación aún está pendiente”. Advirtió que en caso de no aumentar los aportes, “la calidad y cantidad de prestaciones será difícil de sostener, especialmente en enfermedades crónicas y tratamientos de alta complejidad como oncología”.

Sánchez Polesman destacó que la iniciativa es una “decisión política institucional” que demuestra un compromiso por mejorar la accesibilidad y calidad del cuidado médico en la provincia. La idea es avanzar hacia una integración real entre los distintos sectores de salud para optimizar recursos y reducir costos innecesarios, especialmente para los pacientes, eliminando las dificultades logísticas que implica tener que viajar para realizarse exámenes médicos complejos.

Además destacó la importancia de mantener un sistema de salud accesible y solidario para todos los fueguinos, recordando los avances tecnológicos que se intentan incorporar, como cirugía robótica y neuro navegación. “Queremos brindar medicina de primer nivel, pero para eso necesitamos un sistema sustentable, no uno exclusivo para quienes puedan pagar”, concluyó.

Radio Provincia