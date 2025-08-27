Mañana jueves se realizará la VI Sesión Ordinaria

El Cuerpo legislativo acordó este miércoles el temario de asuntos que será tratado en la VI Sesión Ordinaria del año que se desarrollará este jueves en las instalaciones del IPRA desde las 14 horas.

La sesión abordará proyectos de ordenanza, decretos y pedidos de informe al Ejecutivo municipal que fueron presentados por los diferentes bloques como así también dictámenes que fueron consensuados en las comisiones temáticas, entre otros temas.

Además, durante la reunión de Labor Parlamentaria repasaron el Boletín de Asuntos Entrados y definieron girar a las comisiones temáticas aquellos proyectos que requieren mayor análisis, quedando de esta manera conformado el orden del día a tratar en la sesión.