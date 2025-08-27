Díaz: «El primer proyecto que vamos a llevar al Congreso de la Nación es la derogación del Decreto 333»

El candidato a senador por la alianza Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, lanzó formalmente su campaña electoral tras solicitar licencia sin goce de sueldo en su cargo de secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande.

Díaz remarcó que su propuesta central será la defensa de los intereses de la provincia frente a lo que considera políticas de vaciamiento impulsadas por el gobierno nacional. «Dentro de cada modelo de Estado están los que funcionan y los que no funcionan. Nosotros en Río Grande, y creo que también Daniel Harrington en Tolhuin, mostramos que un Estado con contracción de trabajo, con responsabilidad, con ser metódicos y programáticos, funciona», sostuvo.

Al comparar el presente con el escenario electoral de 2023, Díaz fue contundente: «A diferencia de aquel momento, donde todo eran ideas y propuestas de motosierra, ahora tenemos dos años de gestión del gobierno nacional que ya muestran de qué se trata ese modelo: afecta a nuestra industria, recorta y ahoga nuestras universidades, golpea a los jubilados y pone en riesgo nuestra soberanía en Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur. No ha generado empleo ni las condiciones para que el sector privado lo genere».

En ese sentido, advirtió que otorgar más legisladores al oficialismo nacional «es facilitarle herramientas para profundizar esas políticas de vaciamiento».

Díaz también planteó la necesidad de mirar hacia adelante: «Escapamos de la discusión polarizada porque es funcional a los libertarios. Esa discusión es del pasado. Nosotros queremos proponer futuro». Y añadió: «Javier Milei es producto de los errores cometidos en nuestros propios gobiernos. Si no hacemos una autocrítica sobre lo que fue puntualmente el gobierno de Alberto Fernández, no vamos a entender por qué Milei llegó a la presidencia».

Entre sus propuestas, el dirigente fueguino anunció la presentación de un proyecto para derogar el Decreto 333, que eliminó los aranceles a los productos importados. «Ese será el primer proyecto que vamos a llevar al Congreso, porque quitar esos aranceles es desproteger la industria fueguina», subrayó.

Consultado sobre su paso por la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, Díaz aclaró que su estadía fue breve pero formativa: «Estuve ocho meses en esa gestión. Fue una experiencia que me sirvió muchísimo. Pero uno puede hablar mucho de política, plantar su bandera ideológica, y si eso no se transforma en hechos de gestión, no le cambia la vida a nadie. Eso es lo que marca la diferencia en Río Grande».

El candidato aseguró que su decisión de dar un paso al costado se debió a un cambio de rumbo político: «No reniego de nada, me hago cargo de mis decisiones, pero el gobierno no iba en sintonía con lo que se había planteado en la campaña. Por eso decidí terminar mi gestión».

Finalmente, destacó que el desarrollo de áreas claves como salud, educación, transporte o generación de suelo urbano con servicios depende de acuerdos amplios. «Tenemos que votar para tener tres senadores nacionales que defiendan los intereses de los fueguinos y que le den explicaciones a los fueguinos al momento de levantar o no la mano para votar», concluyó.

Radio Provincia