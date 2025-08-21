Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

La DPE continúa con los trabajos para la puesta en operación del generador Cummins 3 

Personal especializado en mecánica y en electricidad de Sullair Argentina, empresa oficial para la intervención en la marca en nuestro país, junto a personal de la DPE está trabajando en el chequeo de los subsistemas, refrigeración, parte eléctrica, conectores y tableros para poner en marcha el equipo nuevo y normalizar el servicio en Tolhuin.

En ese marco se realizarán cortes en el servicio eléctrico de acuerdo al siguiente cronograma:

1.Viernes 22/08/25 – 01:00 a 07:00h

•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur).
•Altos de la montaña
•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)

2.Viernes 22/08/25 – 07:00 a 13:00h

•Barrio Provincias Unidas •Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi • IPV II e IPV III
•IPV1
•RP23

3.Viernes 22/08/25 – 13:00 a 19:00h

•Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del Sur).
•Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)
•Altos de la montaña

4• Viernes 22/08/25 – 19:00 a 00:00h y Sábado 23/08/25 de 00:00 a 01:00h

•Zona Centro
•IPV1
•RP23
•Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
•9 de Octubre

Sepan disculpar las molestias.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código