El Municipio solicita recaudos en el descarte de residuos 

Con compromiso podemos hacer una ciudad más limpia y comprometida con el ambiente. Recordando, por ejemplo, el día correspondiente a la recolección de residuos voluminosos de cada barrio.

En esa línea, se recuerda también que se encuentra vigente la ordenanza 2941/11, que prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados. Ante consultas o posibles inconvenientes, esta disponible la línea 147 de Atención Ciudadana desde las 6 hasta las 00 horas.

Se trata de una situación que no sólo afecta la estética de nuestro entorno, sino que también representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, por ende, impacta en la vida cotidiana de todos y todas.

De esta manera, se invita a los y las riograndenses a tomar medidas y trabajar juntos para mantener nuestra ciudad limpia y saludable, y a ser conscientes de la importancia de depositar la basura en los contenedores correspondientes y no dejar desechos en la vía pública.