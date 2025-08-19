Tita: «Lo importante es un Estado presente que cuide a la gente»



Tras la oficialización de listas en vistas a las elecciones nacionales de octubre próximo, el Ministro Jefe de Gabinete y candidato a Diputado Nacional por el frente Fuerza Patria, Agustín Tita, realizó declaraciones públicas analizando el panorama político.

“Estoy convencido de que puedo aportar desde mi lugar pero pensando obviamente en toda la experiencia que hemos conseguido y que hemos construido con el equipo a lo largo de estos años”, dijo el funcionario que acompaña a Gustavo Melella desde el 2011.

Tita se mostró crítico con las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. “No es solamente el déficit cero. Gobernar implica un montón de responsabilidades más y no es una o las otras, son todas”, expuso. “Sin duda que en el espacio que hemos construido nos convoca esto, una manera de hacer política desprovista de mucha humanidad. A veces mirando esta cosa de solamente lo macroeconómico, la rentabilidad, y con una mirada pareciera como muy de privado, sin criticar al sector privado en esto, obviamente se tienen otras miradas cuando uno conduce una empresa que cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar”, añadió.

El candidato ponderó la amplia integración de Fuerza Patria, frente impulsado por el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y por el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, conformado también por otros espacios con muchos sectores del sindicalismo y de la vida social de la provincia que acompañan.

“El Gobierno Nacional está careciendo de esta mirada hacia las personas. Lo importante es un Estado presente pensando en cuidar a la gente, en acompañar al más desprotegido, al que tiene menos posibilidades, a quien tiene la responsabilidad de poner algunas reglas porque si no cada uno de los sectores de manera individual va a mirar sus propios intereses y en esto el Estado tiene una gran responsabilidad de velar, de mirar y de cuidar a todos en un amplio abanico”, evaluó.

Por último, Tita también ponderó el esfuerzo que, desde hace años, realiza el sector privado en una Argentina tan compleja en lo económico. “Es una pelea de todos los días poder sostener una pyme, un negocio. Hablo del que tiene diez, quince, veinte o cuarenta empleados y que todos los días hace un gran esfuerzo en un país donde te cambian las reglas es difícil poder generar empleo, poder desarrollar actividad y apostar al privado”, dijo.

“Este Gobierno está generando pérdida de empleo y de actividad económica y eso nos tiene que preocupar o inquietar”, subrayó finalmente.

Fuente: EDFDM