Monte de Oca: ‘Nuestra fórmula busca defender a los fueguinos desde el Senado’

La Libertad Avanza de Tierra del Fuego oficializó a sus candidatos a senadores y diputados para las elecciones legislativas del 26 de octubre: Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los candidatos a senadores y Miguel Rodríguez y Analía Fernández serán los candidatos a diputados.

En ese marco, Belén Monte de Oca, segunda candidata a senadora habló sobre el inicio de la campaña rumbo a octubre y explicó por qué aceptó el desafío de competir por una banca en el Senado. “La verdad era algo que le veníamos diciendo hace unos días. No es sorpresa, ni para nosotros ni para nadie. Después de haber consolidado la alianza y de haber trabajado junto a los legisladores de La Libertad Avanza, logramos concretar esta lista y estamos muy contentos del resultado de esas conversaciones”, señaló.

La dirigente contó que la decisión la toma con un fuerte compromiso: “En lo personal, por supuesto que es un honor formar parte de una lista para intentar representar los intereses de todos los fueguinos. Lo asumimos con mucha alegría y con mucha responsabilidad”.

Monte de Oca anticipó que sus propuestas estarán en sintonía con el rumbo nacional: “No van a ser muy diferentes a lo que ya venimos trabajando y acompañando, las ideas del Presidente Milei y la gestión que está llevando adelante. Se trata de sostener el equilibrio fiscal, bajar la inflación y sacar al país de la decadencia y la pobreza estructural en la que estaba”.

La candidata también reflexionó sobre lo que implica el desafío legislativo en el Senado: “Las oportunidades se dan muy pocas veces en la vida. Cuando uno está seguro de lo que quiere representar y de lo que ha transitado hasta el momento, creo que es una hermosa oportunidad. Lo legislativo es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y lo que sabemos hacer. En mi caso, primero en el Concejo, luego en la Legislatura, y ahora la posibilidad de llegar al Senado, que son las ligas mayores”.

Consultada sobre la polarización que atraviesa la política argentina, fue contundente: “Creo que acá lo que se decide es continuar con la gestión del Presidente, reforzando este esfuerzo y sacrificio que venimos haciendo todos los argentinos, o volver al kirchnerismo con todo lo que trajo y a lo que nos llevó. Me parece que necesariamente la realidad impone que haya dos modelos de país que se van a defender en las urnas”.

Respecto al escenario fueguino, consideró que, aunque aparezcan tres espacios en competencia, en el fondo se reducen a dos: “En definitiva, es el mismo kirchnerismo dividido en dos secciones. Piensan exactamente lo mismo, sus ideas son las mismas. Está claro que hay un kirchnerismo y una Libertad Avanza”.

De cara a la campaña, Monte de Oca subrayó que su espacio apuesta a un debate de ideas sin agravios personales: “Siempre con el respeto que nos merecemos todos, primero como personas. Los debates tienen que ser de ideas y propuestas, eso es lo que van a encontrar de este lado. Vamos a enfrentar esta campaña con mucha paz y con la convicción de que todos puedan elegir con libertad”.

Radio Provincia