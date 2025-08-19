Juicio a un hombre acusado de abuso, el miércoles serán los alegatos

En la jornada de ayer comenzó el juicio oral contra un hombre de 63 años, identificado como Dávalos, acusado de dos hechos de abuso sexual ocurridos en 2018. El imputado llegó en libertad al proceso y no estuvo presente en la apertura debido a un accidente de tránsito en el trayecto hacia los tribunales.

Las denuncias corresponden a dos jóvenes, una de ellas hija de su expareja, en el marco de una convivencia. La fiscal de Género, Mónica Macri, formuló la acusación y posteriormente Dávalos prestó declaración, donde aseguró que mantenía una mala relación con una de las denunciantes y que todo habría sido parte de un plan en su contra.

Durante la audiencia se reprodujeron los testimonios de las jóvenes, quienes relataron los episodios denunciados. También declaró una psicóloga forense, que sostuvo la credibilidad de sus relatos, además de un testigo citado por las partes.

Tras concluir con la producción de pruebas, el Tribunal de Juicio dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles por la mañana, momento en que se escucharán los alegatos.