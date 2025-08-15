Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

El municipio homenajeó al Gral. San Martín con una recorrida educativa por la ciudad

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, llevó adelante una propuesta innovadora destinada a acercar la historia a las infancias de la ciudad.

La actividad consistió en una recorrida por distintas escuelas primarias con la presencia del “Libertador”, interpretado por el actor José Alazard, caracterizado montando a caballo, quien realizó la Proclama de Chacabuco, es decir, la arenga que el General San Martín brindó a sus soldados previo a la Batalla de Chacabuco.

El recorrido incluyó a las escuelas: N° 20 “Ángela Loij”, N° 21 “Provincias Unidas”, N° 32 “Iyú”, N° 8 “José de San Martín”, N° 35 “Jorge Luis Borges”, N° 27 “Kar-Yen”, N° 10 “Gral. Manuel Belgrano”, N° 19 “Primera Legislatura”, N° 7 “El abrazo de Maipú”, N° 14 “Solidaridad Latinoamericana” y EMEI.

Cabe destacar que la propuesta se desarrolló en conjunto con el Club de Campo “La Cimarrona”, al que pertenecen los dos caballos utilizados, de nombre Picazo y Enoc, quienes participaron de manera alternada en la actividad a fin de resguardar su bienestar animal. La dirección estuvo a cargo de Ariel Chilelli, con la colaboración en vestuario de Claudia Cozzolino y Kevin Romero.

La iniciativa tuvo como objetivo revalorizar la figura de José de San Martín como prócer y ejemplo de liderazgo, compromiso y patriotismo, acercando su historia a las y los estudiantes de manera didáctica y participativa. A través de esta propuesta, se buscó vincular la enseñanza formal con actividades culturales y comunitarias, alcanzando a numerosas instituciones y a un aproximado de 4000 estudiantes del nivel primario.

La articulación entre el Municipio y las escuelas permitió generar un espacio enriquecedor de aprendizaje y reflexión, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia en la comunidad educativa.

Cabe destacar que la iniciativa ya se realizó en otros puntos de país y se replicó en nuestra ciudad con otros matices.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la educación y el fortalecimiento de la identidad argentina, acercando a las nuevas generaciones los valores y enseñanzas de quienes forjaron la Patria.

