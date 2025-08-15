El CAAD visitó Invernadero Municipal

El Municipio de Río Grande trabaja en el diseño y ejecución de propuestas inclusivas y respetuosas. En esta oportunidad, el Invernadero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, recibió a las y los chicos del CAAD, para compartir sobre el proceso de producción de plantines que serán entregados a productores de la ciudad durante el mes de septiembre.

Durante la recorrida, los visitantes pudieron conocer las distintas etapas de cultivo, cuidado y preparación de los plantines de hortalizas, así como también el trabajo del equipo municipal para garantizar una producción sustentable y de calidad.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio y aprendizaje, fortaleciendo la inclusión y la participación de todos los vecinos y vecinas en iniciativas vinculadas al desarrollo productivo local.

De esta manera, el Municipio continúa acompañando a las y los riograndenses, promoviendo la igualdad de oportunidades, el respeto y el afianzamiento de la Soberanía Alimentaria en toda la ciudad.