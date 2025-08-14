Expo Académica: “construyan esa Río Grande y ese camino de oportunidades para ustedes mismos»

El Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ta Edición de la Expo Académica “En carrera mi proyecto” con la presencia de varios stands, donde se encontraron variadas ofertas educativas, desde el sector público hasta el sector privado. Las y los jóvenes conocieron las propuestas, a través de folletería y orientación académica acerca del contenido y la formación en las áreas profesionales de las que estuvieron interesados.

La Expo Académica es parte de las políticas públicas que implementa la Secretaría de Gestión Ciudadana a través de la Dirección de Juventudes. Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, indicó que “en esta etapa del año, donde entendemos que muchos jóvenes están tomando la decisión de qué camino emprender al culminar sus estudios secundarios, aprovechamos, como todos los años, a ofrecerles un abanico de oportunidades para desarrollar, en Río Grande o fuera de ella, su proyecto de vida”.

Así mismo, expresó que “contamos con charlas de colegios profesionales como abogados, arquitectos, contadores, veterinarios, ingenieros, entre otros colegios, transmitiendo lo valioso que es la experiencia profesional”.

Además, destacó que “también tenemos vecinos y vecinas de la ciudad, que han desarrollado un oficio y han emprendido, para los que quieran encarar ese camino”.

Cabe señalar que, aquellos jóvenes que desean estudiar fuera de la provincia, pueden conocer las propuestas municipales de acompañamiento en Buenos Aires y Córdoba, como lo son la Casa de Jóvenes Fueguinos «Rodrigo Bolívar» en la ciudad de La Plata y la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer” en la ciudad de Córdoba. En este sentido, el funcionario afirmó que “estas casas llevan arraigo, sentido de pertenencia y llevan un poco de nuestra ciudad a esas latitudes para acompañar a quienes eligen formarse fuera de nuestra ciudad”.

El Municipio permanece trabajando en la generación de propuestas que orienten y acompañen a las juventudes, reivindicando que los mismos son la fuerza de innovación, trabajo y futuro de la ciudad.