ADEFU y Ushuaia Rugby Club Campeones Provinciales de Hockey

Culminaron los Juegos Fueguinos de Hockey Pista con la consagración de ADEFU en la rama femenina y Ushuaia Rugby Club en la masculina, en dos encuentros disputados en el gimnasio Integrador de Río Grande.

El encuentro inicial estuvo a cargo del local Academia del Fuego y Colegio del Sur de Ushuaia con predominio de las Naranjas, que encontraron la ventaja a partir de un penal y un córner corto sentenciados por Tiziana Pastori.

El comienzo del segundo cuarto fue favorable a Colegio, que dilapidó una chance de gol clara y luego sufrió dos tantos de Almada y otro de Di Iorio para el 5-0 parcial.

El tercer cuarto resultó decisivo con tres goles de ADEFU (Pastori por duplicado y Di Iorio) que prácticamente determinaron el resultado final, pese a los esfuerzos sostenidos de Colegio, que encontró el descuento en el último tramo del partido para cerrar el marcador 9 a 2 (Basigalupi y Gomez para Colegio, Pastori para ADEFU).

En el segundo partido se enfrentaron Tolhuin Rugby Club y Ushuaia Rugby Club, con un comienzo parejo que tuvo un tanto por lado en los primeros dos cuartos (Lautaro Proz y Sánchez para los tolhuinenses e Iario y Milo García para el conjunto de Ushuaia).

Por su parte, los últimos dos cuartos marcaron un rumbo totalmente distinto, donde los de la capital arremetieron y se llevaron el encuentro por 9 a 2 con cuatro goles de García, dos de Vignaud y uno de Aguirre.

La entrega de premios estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes, representada por la subsecretaria de Planeamiento, Érica Briceño, y el director de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Emmanuel Larocca.