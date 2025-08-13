Nueva edición de feriantes del Fin del Mundo celebrando el Día de las Infancias

En el marco del día de las infancias el Gobierno de la Provincia realizará una nueva edición de Feriantes del Fin del Mundo donde habrá juegos, música y entretenimiento. Con la participación de más de 60 stands con juguetes, peluches e indumentaria, se ofrecerán diversos artículos como electrónica, gastronomía local, limpieza, entre otros.

Al respecto, el Secretario de Coordinación Política, Fernando Padilla expresó que “como cada mes realizaremos la feria donde el objetivo principal es garantizar un espacio de venta a la familia feriante. La verdad es que venimos trabajando muy bien y de manera ordenada con el sector. Pero más allá de generar un espacio comercial en esta ocasión queremos brindar un grato momento a los más pequeños y acompañándolos en su día”.

La feria se celebrará los días 16 y 17 de agosto en las instalaciones del Colegio “Comandante Luis Piedrabuena”, ubicado en la calle Cristóbal Colón 751 de la ciudad de Río Grande.