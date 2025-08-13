El Municipio acompañó el 30° aniversario del Colegio Haspen

El Colegio Provincial “Haspen” celebró sus 30 años y el Municipio, a través del equipo del Espacio Joven del AGP y el Espacio Tecnológico, acompañó el evento. En la celebración, estudiantes de nivel secundario pudieron disfrutar de una jornada recreativa con DJ, juegos electrónicos y didácticos.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la directora de Educación Municipal, Solís Lorena y la directora de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta, del Municipio de Río Grande, acompañaron el acto conmemorativo donde hicieron entrega de unos presentes y se compartió con toda la comunidad educativa, desde alumnos hasta ex docentes, festejando un nuevo aniversario de una institución que formó a tantos jóvenes fueguinos.

Cabe destacar que el Colegio Haspen y Espacio Joven trabajan articuladamente durante todo el año brindando actividades recreativas y distintas propuestas para la comunidad educativa.