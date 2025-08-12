Gobierno realizó el evento “Show y Magia” en el IPRA de Río Grande

Con una gran concurrencia, el pasado fin de semana el Gobierno de la Provincia celebró junto a niñas y niños una jornada de Show y Magia con juegos y mucha diversión en las instalaciones del IPRA, en el marco del mes de las infancias.

Daniela Díaz, Secretaria de Integración Comunitaria, comentó al respecto que “compartimos una jornada con cientos de niños disfrutando de un espectáculo de magia y diversión, en donde buscamos seguir reforzando lazos comunitarios, festejando el mes de las infancias con diferentes propuestas que lleva a cabo el Gobierno de la Provincia”.

La funcionaria además destacó el acompañamiento del IPRA, el Área técnica del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Asuntos Gremiales y los artistas que hicieron posible el evento.