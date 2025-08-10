Avanza la construcción de la Comisaría de Género y Familia en Río Grande 

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS retomó los trabajos de construcción de la Comisaría de Género y Familia en Río Grande. El edificio fue diseñado a partir de reuniones con personal del área de género de la Policía Provincial para asegurar una funcionalidad óptima de acuerdo a las tareas que se desarrollarán en ese espacio.

El objeto central del proyecto es dar tratamiento adecuado y la cobertura a todas las víctimas de violencia familiar. La obra cuyo presupuesto alcanza los 200 millones de pesos se lleva a cabo con fondos propios de la Provincia.

El edificio contará con una superficie cubierta de más de mil metros cuadrados donde habrá un sector público para la atención a vecinos y vecinas, un área semi restringida donde entre otras tareas se recepcionarán denuncias garantizando privacidad y un área restringida exclusiva para personal policial y calabozos.

En este marco se retomaron los trabajos de hormigonado de contrapiso del primer nivel y se avanza en la colocación y en el armado de la armadura de las losas que componen el siguiente nivel.

El plazo para finalizar el total del proyecto es de 450 días.