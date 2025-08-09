El pasado viernes en la sede del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentinas de la ciudad de Río Grande se realizó el lanzamiento oficial del Torneo Nacional de Clubes c20 sur masculino.

El acto fue encabezado por la Federación Fueguina de Fútbol de Salón y contó con la presencia del Secretario de Deportes de la provincia, Matías Runin.

Al respecto del certamen, Runin mencionó estar complacido por acompañar y respaldar un evento tan significativo para la ciudad y provincia como lo es el fútbol de salón, y destacó “el esfuerzo de los organizadores por realizar un Torneo Nacional en la ciudad de Río Grande”.

El Torneo Nacional de Clubes c20 Sur contará con la participación de 16 equipos provenientes de distintos puntos del país. Se desarrollará del 17 al 23 de agosto, comenzando con el acto inaugural el domingo 17 a las 19:00 hs en el gimnasio Polideportivo “Carlos Margalot” y finalizando en el Polideportivo “María Auxiliadora”