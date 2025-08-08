El Municipio de Río Grande lanzó una nueva edición del concurso “Reciclá y Viajá”

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Juventudes y la Subsecretaria de Ambiente, lanzó una nueva edición del concurso “Reciclá y Viajá” para los anteúltimos años de las escuelas secundarias tanto públicas como privadas.

En esta edición los participantes deberán realizar varias actividades abordando el cuidado del ambiente, como recolectar envases PET y latas de aluminio, dividir tapitas por colores, crear una mascota con materiales reciclados y participar de charlas educativas. Estas charlas serán dadas por la Dirección de Ambiente del Municipio de Río Grande y la jordana “Eco-tapitas” será acompañada por la Fundación Garrahan.

Esta iniciativa inició el 6 de agosto con una charla educativa y culminará el 13 de septiembre donde se realizará el pesaje final y se hará la premiación a los ganadores del concurso.

Cabe destacar que este año habrá 3 escuelas ganadoras, con el objetivo de que más jóvenes se comprometan con el cuidado del ambiente, el reciclado y la separación de residuos, en un marco de respeto mutuo y competencia sana y leal entre los distintos colegios.

El Estado Municipal impulsa articuladamente políticas de cuidado ambiental y de desarrollo para las juventudes, generando instancias de vinculación y recreación en pos de potenciar su participación en la comunidad construyendo una Río Grande sustentable.