Gran convocatoria en la formación sobre neurodesarrollo: una apuesta por trayectorias educativas más inclusivas

Con una participación que superó las 1800 personas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, se llevó adelante este miércoles 30 de julio el primer encuentro del Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo. Esta propuesta es impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias.

La jornada se desarrolló de manera virtual y estuvo a cargo del neuropsicólogo y miembro del equipo ampliado del Centro Municipal de las Infancias, Nicolás Cataldo, quien cuenta con una importante formación en la materia. Se destaca que el mismo es integrante de la Sociedad de Neuropsicología Argentina y cuenta con acreditaciones de la Positive Discipline Association (EE.UU) y de la University of North Carolina at Chapel Hill (EE.UU). Además, actualmente es el Jefe de Rehabilitación Cognitiva en Fleni Sede Escobar (Bs. As.), institución médica de prestigio internacional que se especializa en patologías neurológicas.

El disertante desarrolló el tema “¿Qué es el TDAH? Comprendiendo el TDAH en el ámbito escolar”, profundizando en sus características, sus manifestaciones más comunes en el entorno escolar y la importancia de generar espacios inclusivos y comprensivos que permitan el desarrollo pleno de cada estudiante. También se abordaron estrategias concretas para docentes, acompañantes y profesionales que intervienen en contextos educativos.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, expresó que “luego de haber brindado sus respectivos diagnósticos a más de 800 familias de la ciudad, nos pusimos como objetivo abrir las puertas del Centro Municipal de las Infancias para la formación continua de la comunidad”.

“Hoy iniciamos este Programa Municipal de Formación en Neurodesarrollo orientado a la comunidad educativa, una demanda que surge desde el sector debido a las diferentes problemáticas que enfrentan en las aulas”, señaló y destacó que su desarrollo “es un aporte de todo el equipo de profesionales e itinerantes para que adquirieran más conocimientos y herramientas”.

Por último, el funcionario remarcó que “desde la gestión del intendente Martín Perez trabajamos todos los días para garantizar infancias cuidadas, respetadas y con oportunidades de desarrollo pleno. Entendemos que es fundamental que cada docente y/o referente educativo tenga las herramientas necesarias para acompañar la diversidad de trayectorias”.

Es importante señalar que el TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la infancia y su correcta detección e intervención temprana puede mejorar significativamente la trayectoria educativa, social y emocional de quienes lo presentan. De ahí la relevancia de abordar esta temática en espacios de formación abiertos a toda la comunidad riograndense.

Esta propuesta -gratuita y abierta- está enmarcada en una política pública sostenida por la gestión municipal que busca fortalecer el rol preventivo y educativo de la comunidad frente a los desafíos del neurodesarrollo infantil.

El programa continuará con tres encuentros virtuales los próximos 28 de agosto “Una mirada integral desde la pediatría del desarrollo en la infancia”; 24 de septiembre: “Hablemos sobre el perfil de funcionamiento” y 24 de octubre: “Comprendiendo el TEA en el ámbito escolar”. Las inscripciones permanecerán abiertas a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4nWMKeC. La propuesta cuenta con resolución ministerial en trámite.

Con estas acciones, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la salud integral, promoviendo instancias de formación accesibles y de calidad para garantizar el bienestar de las infancias en toda la provincia.