“No podemos regular el transporte ignorando la crisis que empuja a la gente a manejarse en uber”, sentenció Bogado

En la previa de la V Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande, los ediles mantuvieron una reunión de Labor Parlamentaria para definir el temario que se tratará hoy jueves en el IPRA. Entre los temas destacados figura el debate sobre el sistema de transporte urbano impulsado por el concejal Jonatan Bogado, quien propone una regulación integral que incluya taxis, remises y plataformas digitales como Uber, con foco en los usuarios y en la equidad del servicio en un contexto de crisis económica.

En Río Grande, el transporte urbano se convirtió en el centro de una discusión urgente. En un contexto de crisis económica y ante la proliferación de nuevas formas de movilidad, el concejal Jonatan Bogado, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, lanzó el debate para regular integralmente el servicio de taxis, remises y plataformas digitales como Uber. “Entendemos que debe ser un debate diferente, responsable, pensando en lo que tiene que ser el sistema de transporte de la ciudad”, aseguró el edil, quien anticipó reuniones con todos los sectores involucrados para construir una normativa moderna, equitativa y con el usuario como eje.

Bogado planteó que el crecimiento de Uber en la ciudad no responde a una elección libre sino a una necesidad económica: “Hoy en Tierra del Fuego hay un 23% de ocupación parcial. Eso explica por qué hay tantos vecinos intentando ser Uber y no es por elección, sino es por necesidad”, señaló. En ese sentido, advirtió que “no podemos entregar 500 licencias y saturar el mercado sólo por una situación transitoria. Tenemos que pensar soluciones con una mirada estructural y no atender solamente la emergencia”.

El concejal destacó que cualquier incorporación de plataformas digitales deberá regirse por condiciones claras y justas para todos los actores: “Si Río Grande decide utilizar plataformas digitales, hay que definir los requisitos: ¿registro profesional?, ¿revisión técnica?, ¿tasas municipales? Todo eso hoy no está regulado para quienes usan estas plataformas, pero sí lo está para los taxis y remises”. A su vez, remarcó que no se puede negar el avance tecnológico, “si el usuario prefiere llamar desde una app, no podemos obligarlo a volver al teléfono fijo o a la parada”.

En esa línea, reconoció que la discusión debe ser amplia y con base en las necesidades reales de los vecinos: “¿Qué tipo de transporte queremos? ¿Cómo quieren trasladarse? ¿Qué precio les parece justo? El usuario tiene que estar en el centro de la escena”. También consideró la posibilidad de licencias zonales como alternativa para resolver problemas específicos de accesibilidad, pero advirtió que “cada ciudad tiene su realidad” y que “no se puede copiar lo que hace Ushuaia si no se ajusta a Río Grande”.

Al ser consultado por la iniciativa para convertir la Margen Sur en un nuevo municipio, Bogado cuestionó: “Desde lo jurídico es inviable. No tiene fundamentos. Y desde lo político, sólo genera confrontación entre vecinos. Discutir algo que no se puede hacer no tiene sentido”.

Con una mirada integral, el edil reafirmó que su objetivo no es defender intereses sectoriales, sino mejorar el transporte para toda la comunidad. “Lo que discutimos es tener un buen servicio de transporte punto a punto. Todo lo demás —plataformas, licencias, requisitos— es complementario a ese objetivo. El problema de fondo es económico. La gente no elige Uber por gusto, sino porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Y eso no se arregla con ordenanzas: se arregla con trabajo y salarios dignos”, concluyó.

