Rossi criticó con dureza al Gobierno Provincial: «No hay energía, no hay clases, no hay salud», está «en retirada»

El ex secretario de Finanzas de Río Grande y ex concejal, Paulino Rossi, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia, a los que acusó de sostener una gestión basada en el “despilfarro político” y la desconexión con las verdaderas necesidades de la población fueguina.

Rossi advirtió sobre una profunda crisis de prioridades en la administración territorial. “Gastar millones en hacer este tipo de espectáculos o un gobernador que ahora vuelve con el tema del cuento chino… insisto, yo creo que en algún despacho hay un león enjaulado. Definitivamente hay una realidad paralela a lo que viven todos los vecinos de la provincia”, lanzó, en referencia al estado crítico de los servicios básicos frente a inversiones en shows y eventos.

El dirigente fue más allá al denunciar una alianza política entre la intendencia capitalina y el Ejecutivo fueguino, financiada con recursos que, según afirmó, deberían destinarse a resolver emergencias estructurales. “Ushuaia puede darse este tipo de lujo por el financiamiento que le da el Gobierno provincial de más de 4 mil millones de pesos, que es en realidad para poder seguir manteniendo el gasto político populista”, cuestionó. “Qué paradoja, es justamente el monto que necesitaban para empezar a arreglar la turbina de Ushuaia”.

En ese marco, criticó con dureza la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el oficialismo, la cual, sostuvo, tiene como único objetivo allanar el camino para una posible reelección del gobernador Gustavo Melella. “Este es un gobierno en retirada porque no puede solucionar absolutamente nada y la proyección hacia adelante es que esos problemas se van a agravar. No hay energía, no hay clases, no hay salud. Las ciudades están explotadas en lo que tiene que ver con la red vial”, enumeró.

“La única expectativa de mantener la tropa militar es con el pago de favores políticos, generando una proyección a futuro de una posible reelección para tener esas personas que dependen de la teta del Estado sin laburar realmente de una manera aglutinada”, afirmó.

También apuntó contra el gabinete provincial, al que describió como “diluido”: “Los ministros están jugando a las escondidas, tratando de pasar desapercibidos para sobrevivir. Pero en el medio están los problemas de la gente, que no se solucionan”.

Rossi no esquivó otro de los temas candentes: el manejo de la Cooperativa Eléctrica. “Es muy grave y me llamó la atención lo flojo de la presentación técnico-jurídica, que deja mucho que desear”, señaló. Si bien reconoció que Río Grande mantiene el suministro, pidió avanzar en mecanismos de rendición de cuentas: “Tenemos que en algún momento darnos la discusión de ver de qué manera podemos garantizar mayor transparencia al momento de la rendición de cuentas sobre cómo gasta y cómo aplica sus fondos la Cooperativa Eléctrica”.

Finalmente, expresó su preocupación por lo que consideró un clima de resignación social. “No esperan nada, solo esperar que todo decante por su propio peso”, lamentó. “Creo que ese es el peor de los escenarios ante una realidad que te atropella con tantos problemas”.

Radio Provincia