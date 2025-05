Es una “aberración” que los activos que no pagan cuando se jubilan, hacen uso de la obra social

Sergio Vergara, director del laboratorio de gestión de salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y que participó del estudio actuarial que, el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego realizó sobre la OSEF, se refirió a los puntos más relevantes observados por el órgano de contralor.

“El estudio que abordamos tiene un tema macro que lo envuelve y tiende a demostrar que el problema no es solo de OSEF sino del sistema”, expuso y señaló que “hay un problema de financiamiento grave para la mayoría de los sistemas en la República Argentina”.

El especialista precisó que el estudio actuarial que el Tribunal de Cuentas Provincial efectuó sobre la OSEF se basó en el análisis de la población de la obra social, como así también, de las fuentes de ingreso y su evolución en el tiempo. Además se realizó un abordaje del estado de la cuenta de inversiones, un tema que el Tribunal evalúa históricamente pero que cobró mayor trascendencia en el año 2024 donde quedó en evidencia el déficit de la obra social.

Vergara resaltó que un tema que quedó en evidencia, a partir del estudio en cuestión, es que “no hay una previsión para el tema jubilados”. En este sentido comunicó que “más del 30 por ciento de los asegurados son jubilados y pensionados de la provincia” y sugirió la incorporación de fondos para un grupo poblacional en el cual los activos no están haciendo un aporte especial para cuando se jubilen. Contrastó esta situación con la que se da en PAMI donde “cualquier trabajador de cualquier rama aporta el 3 por ciento a su obra social y el 3 por ciento para financia PAMI y, a su vez, el empleador aporta un porcentaje para financiar la obra social del trabajador y un porcentaje adicional para financiar PAMI; por eso es que PAMI recibe fondos de los activos y de los pasivos”.

Párrafo aparte, puso la lupa sobre quienes en su vida activa no aportan a la OSEF pero cuando se jubilan hacen uso de la obra social. Opinó que esto se trata de una “aberración” y que no puede seguir ocurriendo.“No podés obligar a instituciones que financieramente no van a poder, porque no solo no tienen los fondos para hacerlo pero fundamentalmente porque es irregular y es muy inequitativo para los que aportaron toda la vida”, enfatizó.

“Que se agreguen otras personas que no aportaron y que ahora tienden a usufructuar los beneficios, es insostenible, rompen con la sustentabilidad pero por otro lado, es totalmente injusto e inequitativo”, cerró.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo