Se realizó la apertura del nuevo Centro de Abordaje Integral de Salud Mental

El Gobernador Gustavo Melella encabezó este miércoles la apertura de sobres con ofertas para la remodelación y reacondicionamiento para la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Abordaje Integral de Salud Mental en la ciudad de Río Grande.

Del acto realizado en el salón del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat participaron además la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; la Ministra de Salud Judit Di Giglio y la Licenciada Gladys Zabala, Jefa de Departamento del Centro de Abordaje Integral en Salud Mental Rio Grande.

“Para todos es un día de mucha alegría, no solo para el área de Salud mental sino para toda la comunidad y quiero agradecer también a las asociaciones y ONGs que hacen un gran trabajo y que muchas veces es silencioso y de corazón”, resaltó Melella.

El Gobernador destacó la importancia de “fortalecer la prevención y el acompañamiento en materia de salud mental” desde el Estado provincial y remarcó que los plazos de obra previstos para este nuevo espacio es de 6 meses “pero sería bueno acelerar los tiempos porque la necesidad es grande”.

“Es bueno contar con un nuevo espacio pero lo mejor es trabajar mucho más, ir a cada vecino y vecina, por nuestros chicos en las escuelas, ir a los barrios con las ONGs porque hay muchos vecinos que a veces no se acercan porque les da vergüenza, porque no les gusta o porque no saben sobre este tipo de lugares”, agregó.

Por su parte, la Ministra Di Giglio valoró la obra de remodelación y reacondicionamiento para la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Abordaje Integral de Salud Mental, poniendo así en valor el trabajo que se lleva adelante desde la Provincia para fortalecer la atención en salud mental en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. “Tenemos por delante el desafío enorme de convocar nuevos profesionales, sobre todo psiquiatras y ya se están realizando entrevistas en la ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Por último, la Licenciada Gladys Zabala agradeció al Gobernador Melella, a la Ministra Di Giglio y al Secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, David de Piero “por poner el foco en las problemáticas de salud mental, que muchas veces quedaron relegadas”.

“Para nosotros es un día muy importante porque la apertura de este Centro de Abordaje Integral en Salud Mental implicaría poder brindar más prestaciones a la comunidad y contar con más espacios para poder incorporar a la comunidad y no solamente a los usuarios de salud mental”, indicó.

La profesional detalló que con este nuevo espacio se pondrán en marcha consultorios externos y talleres; la ampliación del horario de 8 a 12 horas del ‘Centro de Día’ y convertir el actual ex centro ‘Ramón Carillo’ en una ‘Casa de Medio Camino’, un dispositivo fundamental “que permite que aquellos pacientes externados de hospital puedan tener un lugar para la incorporación a la comunidad, acompañados por profesionales en salud mental”.