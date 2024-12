Gran performance de fueguinos en el Campeonato Nacional de Pesas

Once competidores de Tierra del Fuego participaron del Campeonato Nacional de Pesas que se realizó en el Gimnasio Municipal de la ciudad de Bariloche, con excelentes resultados.

En la categoría Sub 17, Octavio Sosa (en la divisional más de 102 kilos) logró el primer puesto coronándose campeón en la rama masculinas, con marcas de 106 kilos en arranque y 125 kilos en envión, registrando un total de 231 kilos.

Además hubo cuatro medallas de plata para los fueguinos de la mano de Malena Roche (más de 81 kilos, Sub 17), Sophia Alen (71 kilos, Sub 20), Ximena Benítez (49 kilos, Sub 15) y Valentina Castro (49 kilos, Sub 17).

En dicha contienda también compitieron Teo Moyano, Uriel Peña, Tomás Cortez, Esteban Amarilla, Rodrigo Andrade y Benjamín Camargo.