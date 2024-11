En la jornada de inicio de los Juegos de La Araucanía Tierra del Fuego logró su primera medalla de oro

En tres sedes diferentes comenzaron las competencias de los Juegos Binacionales de la Araucanía y este lunes, desde muy temprano se inició el juego deportivo en las distintas disciplinas.

La atleta Renata Godoy consiguió en el debut la medalla de oro para la delegación fueguina, con el mejor tiempo en 400 metros llanos. Esta es una nueva medalla para la atleta más ganadora en los Juegos de la Araucanía representando a la provincia y éste será su última participación en este juego que une a las dos naciones.

En cuanto a Lanzamiento de Bala, el representante fueguino Jhonatan Allende consiguió la medalla de bronce en el primer día de competencia ya que logró una marca de 14 mts. y 29 cm.

Por la mañana tuvo debutó el Ciclismo en la pista de la costanera de la ciudad de Punta Arenas, en la prueba contra reloj grupal masculina de 20 kms conformada por los deportistas Nicolás Fernández, Valentino García, Mateo Lepio, Mariano Medina y Lucas Torres, fue un enérgico inicio en la largada pero complicaciones físicas de los deportistas impidieron que el equipo llegue completo a la línea de meta, tiempo final 35:41.

Por el lado del Fútbol masculino, Tierra del Fuego tuvo un difícil estreno contra Araucanía, actuales campeones. Fue derrota 5 a 2, los goleadores fueguinos fueron Alexis Zaracho y Kevin Maldonado en el estadio de césped sintético Federación Deportiva en un partido que fue muy reñido.

Mañana martes, los representantes fueguinos tendrán tiempo de descansar y preparar el plantel para el próximo desafío que será el seleccionado de La Pampa.

Por su parte, el seleccionado femenino de Vóley no pudo con Santa Cruz y cayó por 3 sets a 1, en lo que fue el primer partido de las chicas en estos juegos.

El equipo fueguino comenzó dominado el juego y el marcador, ganando el primer set 25-23, pero luego no pudo mantener ese dominio y terminó cayendo en los sets restantes por idéntico marcador 21-25.

En tanto que los varones del seleccionado de Vóley, tampoco tuvieron un auspicioso arranque ya que cayeron ante el duro equipo de Bio Bio por 3 sets a 1.

En este caso, los fueguinos comenzaron perdiendo los dos primeros sets (20-25 y 16-25) hasta que llegó la recuperación para ganar el tercero (25-22) y levantar el ánimo. Pero en el cuarto parcial el representativo chileno aprovechó una serie de errores no forzados y finamente cerró el juego a su favor (23-25).

Entre los deportes de conjunto la presentación más destacada fue la del Básquet masculino, que superó por 61-53 a Magallanes en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén. Santiago Troncoso y Fabricio Adaro fueron los goleadores del equipo fueguino que este martes enfrentará a Neuquén.

En tanto, la rama femenina de Tierra del Fuego perdió 77 a 39 contra Magallanes en su debut en el Grupo A.

Cabe recordar que las sedes para esta edición son: Coyhaique: Judo (femenino y masculino), vóley (femenino y masculino) y Atletismo (femenino y masculino). Aysén: Natación (femenino y masculino), y Básquetbol (femenino y masculino), Punta Arenas: futbol (femenino y masculino), y Ciclismo (femenino y masculino).

CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN FUEGUINA PARA ESTE MARTES 12

09:00 Judo Fase preliminar (CER Estadio Regional – Coyhaique)

10:00 Ciclismo: Ruta en peloton 40k fem (Costanera – Punta Arenas)

11:30 Ciclismo: Ruta en peloton 100k masc. (Costanera – Punta Arenas)

11:00 Basquet femenino: TDF vs. Aysen (Gimnasio IND – Puerto Aysen)

11:00 Voley masculino: TDF vs. Aysén (Liceo JP II – Coyhaique)

11:00 Voley femenino: Bío Bío vs. TDF (Parque Austral – Coyhaique)

15:00 Basquet masculino: TDF vs. Neuquen (Raúl Broussain – Puerto Aysen)

16:00 Natacion Masculino y Femenino (Piscina Polideportivo 21 de Abril – Puerto Aysén)



16:00 Atletismo masculino y femenino (Pista Atlética Estadio Regional – Coyhaique)

16:00 Judo finales y premiacion (CER Estadio Regional – Coyhaique)

18:00 Voley masculino: TDF vs. Los Lagos (Gimnasio IND – Coyhaique)

18:00 Voley femenino: Neuquén vs. TDF (Gimnasio Regional – Coyhaique)

18:30 Futbol femenino: Ñuble vs. Tierra del Fuego (Cancha Confederación – Punta Arenas)