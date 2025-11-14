Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Publicación falsa en redes sociales

La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad que se ha detectado una publicación falsa circulando en redes sociales, en la cual se ofrece un supuesto plan de bonificación para jubilados y pensionados.

El organismo aclara que dicha publicación es totalmente falsa y no existe ningún trámite ni beneficio vigente con las características mencionadas. La publicación fue reportada inmediatamente después de su detección, y se están tomando las medidas correspondientes para evitar su difusión.

Se recuerda a las y los vecinos:

No brindar información personal ni datos sensibles en publicaciones de procedencia desconocida.

Verificar siempre los comunicados oficiales a través de los canales habilitados por la Dirección Provincial de Energía.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código