Continúa este fin de semana la campaña de mamografía en el HRU

El Hospital Regional Ushuaia dará continuidad este sábado 15 y domingo 16 de noviembre a la Campaña de Mamografía Gratuita, en el marco de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama impulsadas por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Durante ambas jornadas, las mujeres podrán realizarse mamografías en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, de 9 a 17 horas, sin necesidad de turno previo. La atención será a demanda espontánea, presentando únicamente una orden médica.

La referente del Programa de Cáncer de Mama, Estefanía Curró, señaló que el fin de semana pasado pacientes de todas las edades podrán solicitar la mamografía. “Simplemente les pedimos que traigan una orden médica y, si tienen estudios anteriores, los acerquen para comparar los resultados. El espíritu de la campaña es bajar las barreras de atención y llegar a cada rincón de la provincia”, indicó la profesional.

Asimismo, destacó que “las personas deben acercarse directamente al hall del hospital, donde se realizará la recepción y una breve encuesta antes del estudio. Están invitadas todas las mujeres de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande que quieran participar”.

En esta nueva etapa, el equipo de Salud Sexual del Hospital Regional Ushuaia se sumará a la campaña brindando asesoría sobre métodos anticonceptivos, cobertura en obras sociales, interconsultas, testeos rápidos de VIH y sífilis, así como seguimiento de pacientes, articulación interdisciplinaria y derivaciones oportunas.

Desde la cartera sanitaria se recordó que la detección precoz es la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad por cáncer de mama, ya que permite diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas y acceder a tratamientos menos invasivos y con mejores resultados.

