La Fundación Mirgor capacita e impulsa la educación tecnológica desde Jujuy hasta Tierra del Fuego

La Fundación Mirgor hizo entrega de más de 450 kits educativos destinados al Programa de Mecatrónica para escuelas primarias.

Cada institución recibió kits con componentes electrónicos que permiten a los estudiantes explorar y experimentar con la tecnología en el aula, acompañado de una instancia de capacitación especializada para los equipos docentes.

En esta primera etapa, el programa alcanzó a 50 escuelas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, llegando a más de 80 docentes y más de 1.000 alumnos.

A través de este programa, la Fundación Mirgor impulsa la formación docente en áreas clave como mecánica, electrónica y programación, con el propósito de llevar estas herramientas al aula y fortalecer el aprendizaje tecnológico desde edades tempranas.



El enfoque promueve la creatividad, la innovación y el pensamiento computacional, habilidades esenciales para que los estudiantes puedan desarrollar soluciones frente a los desafíos del mundo actual.

Desde 2022, la Fundación Mirgor es la responsable de la inversión social del Grupo Mirgor, impulsando proyectos que contribuyen al desarrollo de las comunidades donde la compañía está presente. Uno de sus principales ejes es acompañar a niños y jóvenes en el acceso a una educación técnica y tecnológica de calidad que prepare a las nuevas generaciones para un mundo en constante transformación.



“Para nosotros es fundamental que todos los chicos del país puedan acceder a herramientas educacionales de calidad que les permitan obtener un sólido desarrollo en aspectos tecnológicos, y con esta iniciativa nos acercamos cada vez más a ello”, destacó Juan Donal, presidente de la Fundación Mirgor. “Agradecemos profundamente a las empresas, aliados y miembros de la comunidad que hacen posible este programa. Su apoyo nos impulsa a seguir avanzando hacia una educación más equitativa, innovadora y transformadora”.



Este proyecto es posible gracias al acompañamiento de Samsung Argentina, Sancor Seguros, JBL, Locksley, Viña Cobos, Banco Santander, Diggit, Trejo Logistic y Calico.