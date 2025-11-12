Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Índice de peligrosidad de incendios 12/11/2025

El día de hoy, en las ciudades de Tolhuin y Ushuaia, está permitido hacer fuego, únicamente en campings habilitados, mientras que en Río Grande está prohibido hacer fuego, aún en sitios habilitados.

📍 Recordá que el uso de calentador homologado y a gas está permitido en todo el ámbito provincial

🌿 Es fundamental seguir las indicaciones para proteger nuestros bosques. Consultá los sitios habilitados para hacer fuego acá:
https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/temporada-de-incendios/

⚠️ Ante cualquier emergencia, comunícate al 103 o 911.

NaturalezaSinFuego

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código