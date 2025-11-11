Se realizó una aeroevacuación de alta complejidad para asistir a un turista israelí en Laguna Esmeralda

La Dirección General de Atención a la Emergencia realizó este martes una aeroevacuación de alta complejidad para asistir a un turista israelí de 20 años que sufrió una reacción alérgica severa con compromiso respiratorio en la zona de Laguna Esmeralda.

Cerca de las 12:40 horas, se activó la Comisión de Auxilio por un paciente que había perdido el conocimiento y presentaba edema facial y dificultad para respirar, con sospecha de shock anafiláctico.

El director general de Atención a la Emergencia, Dr. Kevin Bleuer, explicó que “ante la gravedad del cuadro se dispuso el traslado aéreo con el helicóptero sanitario de la Provincia, junto a un equipo compuesto por un médico, un enfermero, un técnico en emergencias y un rescatista de Defensa Civil Municipal, mientras la Comisión de Auxilio desplegó su equipo terrestre de rescate y comunicaciones”.

“Dos médicos italianos y un rescatista de la Comisión de Auxilio que se encontraban en el lugar lograron brindar la primera asistencia hasta la llegada del equipo aéreo. El paciente presentaba severa dificultad respiratoria y fue tratado con adrenalina intramuscular, broncodilatadores, oxígeno, corticoides y monitoreo multiparamétrico, logrando estabilizarlo. Luego fue trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto y, desde allí, en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia”, relató Bleuer.

El funcionario explicó que “en una anafilaxia se produce un cierre de los bronquios, un edema de glotis —hinchazón de la vía aérea superior— y una caída brusca de la presión arterial por vasodilatación, lo que puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio en pocos minutos si no se actúa rápidamente”.

Bleuer destacó que “el helicóptero sanitario es una herramienta fundamental, porque en emergencias como esta cada minuto cuenta. Este caso lo refleja claramente, ya que el paciente se encontraba al borde de un paro respiratorio inminente, y la respuesta aérea permitió llegar a tiempo y salvarle la vida”.

Finalmente, el director subrayó “el gran trabajo y la coordinación de todas las instituciones que integran la Comisión de Auxilio, junto a la Dirección Provincial de Aeronavegación, cuya alerta temprana y respuesta inmediata fueron determinantes para garantizar la seguridad de todos los intervinientes y el éxito del operativo”.

El joven permanece internado en observación y evoluciona favorablemente.

Desde la Dirección General de Atención a la Emergencia se recordó a las personas que realizan actividades de senderismo o excursiones en zonas agrestes la importancia de tomar todas las precauciones necesarias antes de emprender el viaje, informando el recorrido previsto, llevando los elementos de seguridad adecuados y manteniendo comunicación con los organismos de emergencia.