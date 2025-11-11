«No podemos evitar los cambios climáticos, lo que podemos hacer es adaptarnos»

En Ushuaia, el cambio climático es una realidad que se está comenzando a sentir en cada rincón de la ciudad. El licenciado Mauro Pérez Toscani, especialista en medio ambiente y cambio climático, aseguró que los impactos que hoy viven los fueguinos no son sorpresivos: “Uno que está hace mucho tiempo acá observa que hay un cambio climático que tiene que ver con la formación o conformación de un microclima en la ciudad por la gran cantidad de gente, calefactores, automóviles, etcétera. Pero esto estaba previsto, ya se estaba analizando este tema”.

Pérez Toscani por Radio Provincia sostuvo que la crisis climática no respeta fronteras: “La crisis climática, el calentamiento global, no tiene fronteras. Por lo cual afecta a tanto países desarrollados como países subdesarrollados, países en desarrollo, ciudades que tienen muchísimos recursos, ciudades con pocos recursos”. Y advirtió que las ciudades, donde vive más del 80% de la población argentina, son las más afectadas: “Las más afectadas y las que más sufren los impactos son en los centros urbanos”.

En Ushuaia, el plan local de Acción Climática y las leyes provinciales de Gestión Integral del Cambio Climático buscan adaptar la ciudad y la provincia a estos nuevos fenómenos. “Lo que buscan es adaptar a los territorios, tanto la ciudad como la provincia, a estos nuevos fenómenos que antes no se daban o se daban de manera muy esporádica. Hoy estos fenómenos climáticos extremos y estos cambios en los regímenes de lluvia o de nieve se están viviendo de manera más seguida, más fuerte e impacta muchísimo más en la infraestructura de las ciudades que no estaba preparada para recibir estos impactos”.

El especialista destacó la importancia de los entornos naturales: “El bosque nativo como una barrera natural para la escorrentía superficial de las aguas. Las turberas intermedias que tenemos, modélicas Morenistas que tenemos en la ciudad de Ushuaia, que también actúan como una barrera natural para la escorrentía superficial que se genera cuando tenemos estos de hielo y estas lluvias muy fuertes que hemos tenido los días pasados”. Sin embargo, aclara que no es posible identificar y tomar una medida específica para evitar los cambios: “No podemos evitar los cambios, lo que podemos hacer es adaptarnos”.

En cuanto al aumento de la temperatura, Toscani dijo que existen más riesgo de incendios, como el deslizamiento de tierras y el aumento del nivel del mar, que son realidades que ya están ocurriendo. “La verdad que hay un grupo de ciudades. Nosotros desde la red y Claire, gobiernos por la sustentabilidad. Y te decía lo que estoy trabajando ahora, que ya más de 2500 gobiernos locales de todo el mundo, en conjunto con una red de provincias que llaman Alianza Verde Argentina, que está conformada por Córdoba, Santa Fe, en Entre Ríos, Misiones y Corrientes también están presentes en forma de red. Hay provincias, sé que está el Gobernador de Chubut, también está presente, varios dirigentes federales están presentes hoy y ellos están tomando esa posta, porque también hay una realidad en cuestiones de cambio climático”.

"No podemos evitar los cambios, lo que podemos hacer es adaptarnos. Hoy la realidad es que la crisis climática… Justo hace poco estuvimos trabajando con algunos textos en el último informe que hizo el Banco Mundial, que maneja los planes de Desarrollo Sostenible de sostenibilidad para hablar de un planeta donde podamos sobrevivir, no? Entonces, las ciudades no pueden evitar lo que está sucediendo, que pueden adaptarse, prepararse y planificar, porque cada vez vamos a ir viendo estos fenómenos un poco más, pegados en el tiempo".