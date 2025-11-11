«Creo que la gente está pidiendo que los docentes cobren mejores salarios, pero que también estén al frente del aula»

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, explicó que el análisis del presupuesto para el período 2025-2026 debía comenzar formalmente, pero que este proceso se había visto afectado por algunos inconvenientes previos y anticipó que lo más probable era que se aprobará un presupuesto reconducido. Señaló por Radio Provincia que su trabajo legislativo estaba sujeto a las reglas establecidas por la Constitución y el reglamento interno de la Cámara, que impiden avanzar con la discusión formal del presupuesto sin que antes tenga Estado parlamentario, es decir, que ingrese oficialmente y sea girado a comisión.

Villegas recordó que la Ley de Presupuesto es fundamental porque define el plan de gobierno, los recursos que se esperaban recaudar y los gastos para el próximo año. Criticó algunos artículos que planteaba el anteproyecto, entre ellos uno que condicionaba la entrega de nuevas pensiones por discapacidad a la baja de otras, un punto que calificó de “una locura” y aseguró que no acompañarían. También se refirió a la reducción de la tasa de verificación del proceso productivo que beneficiaba a ciertas empresas, y expresó su postura crítica sobre la política salarial del Ejecutivo Provincial, advirtiendo que el conflicto con los docentes había provocado una crisis en el sistema educativo y que la falta de una definición clara sobre el ajuste salarial para 2026 amenazaba con profundizar esa problemática.

Villegas manifestó que el oficialismo manejaba cuándo convocar al debate y criticó que pretendieran simplemente reconducir el presupuesto sin discusión, considerando que esa actitud reflejaba un error político. Hizo hincapié en la reciente elección, donde el oficialismo fue rechazado “cada siete de cada diez votos”, y apuntó que el intento de cerrar la Legislatura como espacio de debate y control de gestión era una forma equivocada de gobernar. Denunció una “decadencia institucional” manifestada en servicios públicos deficientes, sueldos por debajo de la línea de pobreza y una crisis generalizada en áreas clave como educación y salud.

Respecto a episodios de violencia contra docentes, Villegas repudió cualquier agresión, especialmente hacia estos trabajadores: “La violencia nunca, nunca soluciona nada”. Defendió su trayectoria y sus declaraciones, aunque algunas le hayan generado críticas, y aseguró que seguirá actuando conforme a sus convicciones y compromiso con la provincia.

Por último, subrayó que «la gente está pidiendo que los docentes cobren mejores salarios, pero que también estén al frente del aula», enfatizando que el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad debe estar por encima de cualquier interés sectorial. Villegas cerró invitando a un debate parlamentario serio y abierto, “para que uno pueda preguntar, repreguntar, requerir de argumentación”, apuntando a recuperar el diálogo democrático perdido.