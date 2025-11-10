“El acuerdo con YPF es un paso fundamental para la soberanía energética y el desarrollo provincial”

Así lo consideró el Gobernador Gustavo Melella durante la firma del acuerdo definitivo con YPF para la cesión oficial de las áreas de explotación hidrocarburífera en el territorio provincial. Destacó que “permitirá garantizar la sostenibilidad productiva”.

El Mandatario provincial se refirió a la trascendencia de este acuerdo, calificándolo como “histórico” para el futuro energético de Tierra del Fuego. Realizó un sentido reconocimiento al rol de YPF en la construcción de la provincia: “YPF hizo el país a lo largo y ancho. Hoy recorrés ciertos lugares de Río Grande -ejemplificó- y tenés el barrio YPF, son lugares icónicos del desarrollo de nuestra provincia. YPF ha hecho mucho por el crecimiento de Tierra del Fuego, ha hecho soberanía”, afirmó.

Asimismo, el Gobernador señaló que si bien la decisión de YPF de ceder las áreas puede ser vista como “dolorosa”, también representa una oportunidad para la provincia y el país. “Lo que significaba Vaca Muerta para la Argentina en el pasado, en el presente y lo que va a ser el futuro, es sumamente importante”, explicó, agradeciendo la buena disposición de la empresa para sentarse a negociar y evitar un escenario crítico para la provincia.

A su vez, Melella calificó a Terra Ignis Energía como “una apuesta muy grande” del Estado provincial. Reconociendo experiencias pasadas no positivas, Melella enfatizó la necesidad de mirar hacia adelante: “No se puede vivir atado al pasado y vivir llorando por lo que sucedió. Entonces hay que apostar a lo nuevo”.

Destacó el trabajo del equipo directivo de la empresa provincial, de la Secretaría de Hidrocarburos y agradeció el acompañamiento de los legisladores provinciales, anticipando la próxima etapa de discusión legislativa para consolidar el proceso.

Uno de los puntos más enfatizados por el Gobernador fue el agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras del sector.

Melella remarcó la importancia estratégica de los hidrocarburos para el crecimiento de la zona norte de la provincia y para el plan de ampliación de la matriz productiva fueguina. Señaló que ya existen varias empresas interesadas en asociarse con Terra Ignis, lo que demuestra el potencial de las áreas.

Finalmente, el Gobernador reflexionó sobre el nuevo desafío que implica asumir la gestión directa: “Viene una etapa nueva, no menor, importante y diría mucho más importante en términos de política, también de gestión propia. Ya no vamos a tener la posibilidad de echarle la culpa a otro, sino que vamos a ser responsables nosotros mismos”.

Con este acuerdo, Tierra del Fuego inicia un camino hacia la autogestión de sus recursos energéticos, sentando las bases para un desarrollo sostenible y con soberanía.