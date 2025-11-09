Se vienen los días 2 y 3 de diciembre las Jornadas Académicas de Derecho de las Familias

Con el objetivo de analizar el desarrollo, la aplicación y los desafíos pendientes en materia de derechos de las infancias y adolescencias, la Secretaría de Justicia de la Provincia y el Superior Tribunal de Justicia llevarán a cabo los días 2 y 3 de diciembre unas Jornadas Académicas de Derecho de las Familias.

Este encuentro, que congregará a reconocidos académicos autores de las reformas del Código Civil y Comercial, así como a operadores jurídicos dedicados a su aplicación, se centrará en hacer un balance exhaustivo a una década de la sanción de este cuerpo legal fundamental. El eje estará puesto en evaluar cómo este cambio de paradigma ha impactado en nuestra sociedad, en los ámbitos académicos y en el quehacer jurídico cotidiano.

Las disertaciones profundizarán en temas cruciales como la evolución de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), las virtudes y falencias del sistema de protección de derechos, y el camino que resta por recorrer para alcanzar la plenitud en el ejercicio de estos derechos.

El Secretario de Justicia e Igualdad, Gonzalo Carrillo sostuvo que “serán unas jornadas de revisión de aplicación del derecho de las familias en los diversos ámbitos sociales, vamos a reflexionar sobre lo hecho y qué nos falta hacer para alcanzar la plenitud del ejercicio de estos derechos, cuáles son las virtudes y falencias del sistema de protección de derechos de NNyA”.

En el marco de las jornadas, se lanza una convocatoria abierta para la presentación de escritos monográficos relacionados con la temática central: los 10 años del Código Civil y Comercial, los avances en la tutela efectiva de los derechos de NNyA y su acceso a la justicia.

Los trabajos serán evaluados por el panel de disertantes, todos ellos figuras de prestigio en el ámbito del derecho de familias. El escrito ganador tendrá la oportunidad de ser publicado en una editorial jurídica de renombre, mientras que los demás trabajos seleccionados serán publicados en la revista JuFeJus, con el fin de fomentar la producción doctrinaria y la reflexión crítica.

Las jornadas están dirigidas principalmente a abogados/as en ejercicio independiente, integrantes del Poder Judicial, funcionarios y operadores de los diversos organismos de tutela de derechos de NNyA, quienes diariamente trabajan en la efectivización de estos derechos.

Para conocer las pautas de la convocatoria y participar, deben ingresar al siguiente link: https://convocatoria.justierradelfuego.gob.ar/