La delegación fueguina de levantamiento de pesas competirán en el “Campeonato Nacional de la República Argentina”

Este domingo 9 de noviembre partirá, desde la ciudad de Río Grande, una delegación de doce pesistas fueguinos con destino a la ciudad de Buenos Aires, donde competirán en el “Campeonato Nacional de la República Argentina”.

El certamen, organizado por la Federación Argentina de Pesas con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) desde el 9 al 15 de noviembre, con la participación de delegaciones provinciales de todo el país.

La delegación fueguina, integrada por deportistas de las ciudades de Río Grande y Tolhuin de diferentes categorías, viajará con el objetivo de buscar su mejor marca y destacarse entre los mejores del país. El equipo se encuentra a cargo de los entrenadores Carla Moreira y Gabriel Coto.

Los deportistas que conforman la delegación son:

Yamila Olibera (53 kg)

Camila Sophia Márquez Marzol (58 kg)

Agostina Micaela Tauriani (58 kg)

Isabela Mayo Gon (63 kg)

Naiara Arguello (63 kg)

Fabricio Arguello (65 kg)

Benjamín Camargo (71 kg)

Isaías Teo Moyano (71 kg)

Fernán Manuel Navarro (71 kg)

Mateo Oyarzo (71 kg)

Uriel Peña (88 kg)

La competencia más importante del levantamiento olímpico argentino, reservada para las divisiones Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Absoluto, comenzará el lunes 10 de noviembre con las categorías más livianas. Previamente, el domingo 9, se realizará el congresillo técnico para todos los delegados provinciales. El pesaje de cada divisional se llevará a cabo 2 horas antes del inicio de cada competencia.

Es importante recordar el historial de éxito de la delegación fueguina. En la última edición del Nacional, disputado en la ciudad de Bariloche, el equipo consiguió un total de 5 medallas: una de oro, obtenida por Octavio Sosa, y cuatro de plata, logradas por Malena Roche, Sophia Alen, Ximena Beintez y Valentina Castro.

Con esta base de resultados previos, la delegación viaja con grandes expectativas y el apoyo de toda la comunidad de Tierra del Fuego.