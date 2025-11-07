Propuestas Formativas para las Juventudes: edición navideña y egresados

La Secretaría de Políticas para las Juventudes anunció una nueva serie de seminarios y talleres gratuitos en las tres ciudades, pensados para acompañar el cierre del año con espacios de formación, creatividad y encuentro.
Durante noviembre y diciembre, las juventudes fueguinas podrán participar de propuestas que combinan aprendizaje práctico, recreación y capacitación en oficios, celebrando el espíritu de fin de año y el inicio de nuevas etapas.
Edición Egresados, seminarios especiales pensados para acompañar a quienes cierran una etapa escolar y comienzan nuevos caminos.
- Seminario de Automaquillaje
Tolhuin | 9 de noviembre
Ushuaia | 14 de noviembre
Río Grande | 15 de noviembre
- Seminario de Semipermanente y Diseño de Uñas
Tolhuin | 13 de noviembre
Ushuaia | 27 de noviembre
Río Grande | 5 de diciembre
Edición Navideña, talleres para crear, emprender y compartir, una propuesta para vivir las fiestas con creatividad, producción propia y espíritu comunitario.
- Encuadernación Artesanal
Tolhuin | 25 de noviembre
Río Grande | 2 de diciembre
Ushuaia | 14 de diciembre
- Alimentación Saludable Navideña
Tolhuin | 9 de diciembre
Ushuaia | 13 de diciembre
Río Grande | 16 de diciembre
- Potenciá tu Emprendimiento, Edición Navideña
Tolhuin | 5 de diciembre
Río Grande | 12 de diciembre
Ushuaia | 15 de diciembre
- Cosmética Natural Navideña
Tolhuin | 29 de noviembre
Ushuaia | 6 de diciembre
Río Grande | 9 de diciembre
- Decoración y Cuadros Navideños
Ushuaia | 28 de noviembre
Tolhuin | 18 de diciembre
Río Grande | 20 de diciembre
Inscripciones abiertas: https://forms.gle/S9rFMwAwJH9JWTR99.
Estos espacios promueven el desarrollo de habilidades creativas y oficios con salida laboral, fortaleciendo la autonomía y el trabajo colectivo de las juventudes fueguinas.