Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Propuestas Formativas para las Juventudes: edición navideña y egresados

La Secretaría de Políticas para las Juventudes anunció una nueva serie de seminarios y talleres gratuitos en las tres ciudades, pensados para acompañar el cierre del año con espacios de formación, creatividad y encuentro.

Durante noviembre y diciembre, las juventudes fueguinas podrán participar de propuestas que combinan aprendizaje práctico, recreación y capacitación en oficios, celebrando el espíritu de fin de año y el inicio de nuevas etapas.

Edición Egresados, seminarios especiales pensados para acompañar a quienes cierran una etapa escolar y comienzan nuevos caminos.

  • Seminario de Automaquillaje
    Tolhuin | 9 de noviembre
    Ushuaia | 14 de noviembre
    Río Grande | 15 de noviembre
  • Seminario de Semipermanente y Diseño de Uñas
    Tolhuin | 13 de noviembre
    Ushuaia | 27 de noviembre
    Río Grande | 5 de diciembre

Edición Navideña, talleres para crear, emprender y compartir, una propuesta para vivir las fiestas con creatividad, producción propia y espíritu comunitario.

  • Encuadernación Artesanal
    Tolhuin | 25 de noviembre
    Río Grande | 2 de diciembre
    Ushuaia | 14 de diciembre
  • Alimentación Saludable Navideña
    Tolhuin | 9 de diciembre
    Ushuaia | 13 de diciembre
    Río Grande | 16 de diciembre
  • Potenciá tu Emprendimiento, Edición Navideña
    Tolhuin | 5 de diciembre
    Río Grande | 12 de diciembre
    Ushuaia | 15 de diciembre
  • Cosmética Natural Navideña
    Tolhuin | 29 de noviembre
    Ushuaia | 6 de diciembre
    Río Grande | 9 de diciembre
  • Decoración y Cuadros Navideños
    Ushuaia | 28 de noviembre
    Tolhuin | 18 de diciembre
    Río Grande | 20 de diciembre

Inscripciones abiertas: https://forms.gle/S9rFMwAwJH9JWTR99.

Estos espacios promueven el desarrollo de habilidades creativas y oficios con salida laboral, fortaleciendo la autonomía y el trabajo colectivo de las juventudes fueguinas.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código