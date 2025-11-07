Propuestas Formativas para las Juventudes: edición navideña y egresados

La Secretaría de Políticas para las Juventudes anunció una nueva serie de seminarios y talleres gratuitos en las tres ciudades, pensados para acompañar el cierre del año con espacios de formación, creatividad y encuentro.

Durante noviembre y diciembre, las juventudes fueguinas podrán participar de propuestas que combinan aprendizaje práctico, recreación y capacitación en oficios, celebrando el espíritu de fin de año y el inicio de nuevas etapas.

Edición Egresados, seminarios especiales pensados para acompañar a quienes cierran una etapa escolar y comienzan nuevos caminos.

Seminario de Automaquillaje

Tolhuin | 9 de noviembre

Ushuaia | 14 de noviembre

Río Grande | 15 de noviembre

Tolhuin | 9 de noviembre Ushuaia | 14 de noviembre Río Grande | 15 de noviembre Seminario de Semipermanente y Diseño de Uñas

Tolhuin | 13 de noviembre

Ushuaia | 27 de noviembre

Río Grande | 5 de diciembre

Edición Navideña, talleres para crear, emprender y compartir, una propuesta para vivir las fiestas con creatividad, producción propia y espíritu comunitario.

Encuadernación Artesanal

Tolhuin | 25 de noviembre

Río Grande | 2 de diciembre

Ushuaia | 14 de diciembre

Tolhuin | 25 de noviembre Río Grande | 2 de diciembre Ushuaia | 14 de diciembre Alimentación Saludable Navideña

Tolhuin | 9 de diciembre

Ushuaia | 13 de diciembre

Río Grande | 16 de diciembre

Tolhuin | 9 de diciembre Ushuaia | 13 de diciembre Río Grande | 16 de diciembre Potenciá tu Emprendimiento, Edición Navideña

Tolhuin | 5 de diciembre

Río Grande | 12 de diciembre

Ushuaia | 15 de diciembre

Tolhuin | 5 de diciembre Río Grande | 12 de diciembre Ushuaia | 15 de diciembre Cosmética Natural Navideña

Tolhuin | 29 de noviembre

Ushuaia | 6 de diciembre

Río Grande | 9 de diciembre

Tolhuin | 29 de noviembre Ushuaia | 6 de diciembre Río Grande | 9 de diciembre Decoración y Cuadros Navideños

Ushuaia | 28 de noviembre

Tolhuin | 18 de diciembre

Río Grande | 20 de diciembre

Inscripciones abiertas: https://forms.gle/S9rFMwAwJH9JWTR99.

Estos espacios promueven el desarrollo de habilidades creativas y oficios con salida laboral, fortaleciendo la autonomía y el trabajo colectivo de las juventudes fueguinas.