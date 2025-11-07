Desde la Cámara de Comercio advierten que las excepciones para la venta ambulante “generan competencia desleal”

Daniel González, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Ushuaia, cuestionó la decisión del Concejo Deliberante de aprobar excepciones para la venta ambulante sin una discusión profunda. Consideró que la medida afecta directamente al comercio establecido y pidió que el Ejecutivo municipal revise la normativa.

En diálogo con Radio Provincia, González explicó que el sector presentó una nota formal al Concejo Deliberante expresando su rechazo a la autorización de “excepciones individuales” para la instalación de puestos o carros ambulantes. “Buscamos que los concejales tomen decisiones con fundamentos, como los que hemos planteado siempre ante este tipo de excepciones”, señaló.

El dirigente también advirtió que la medida llega justo antes de la temporada estival, cuando la ciudad suele recibir vendedores temporales. “Nos anticipamos al verano, porque vienen los llamados vendedores golondrinas, en combis, que se estacionan en diferentes calles y compiten con los comercios que estamos todo el año haciendo frente a la situación económica actual”, sostuvo.

Para González, estas decisiones “generan competencia desleal y precarización” en un contexto de alta dificultad económica para el sector. “No es justo ni bueno lo que se ha aprobado”, subrayó.

El vicepresidente de la Cámara pidió que el Ejecutivo municipal reconsidere la norma, aunque se mostró escéptico: “Si fue aprobada por mayoría oficialista, es muy difícil que el Ejecutivo la vete”. Y añadió: “No vamos a lograr nunca una economía ordenada si no se entiende que son las empresas las que generan trabajo genuino, mientras se siguen permitiendo estas situaciones”.

En otro tramo de la entrevista, González planteó la necesidad de avanzar en una reforma laboral que modernice la legislación vigente para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo. “Cuando el trabajo en negro supera el 50%, es porque algo no está bien. No se trata solo de cuestiones políticas o intereses sectoriales: los datos muestran que las leyes actuales ya no se aplican porque quedaron antiguas”, explicó.

“Modernizar las leyes es una necesidad”, insistió, y consideró que la discusión debe darse “con la participación de todos los sectores”.

Finalmente, desmintió que la propuesta de modernización laboral contemple una extensión de la jornada a 12 horas: “Eso es mentira. Son cosas que la gente inventa. Lo que se plantea es que haya flexibilidad: si un trabajador hace más horas un día, luego puede compensarlas con descanso o más días de vacaciones. Es otra lectura la que se está dando”.