«Tratar un presupuesto sin estado parlamentario, no tiene validez»

El legislador Raúl Von Der Thusen demostró su malestar por la manera en que el oficialismo está manejando el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Legislatura. En diálogo con Radio Provincia, lanzó una advertencia clara: “Sin estado parlamentario, es imposible avanzar”. Y acusó al Ejecutivo y a los legisladores del bloque oficialista de “haber dejado paralizada la Legislatura durante cuatro meses”.

“Parece que nos quejamos de todo, pero no sería así si hicieran las cosas como las tienen que hacer”, sentenió. “La Legislatura está paralizada desde fines de junio. Pasaron julio, agosto, septiembre, octubre… cuatro meses, y ahora quieren discutir un presupuesto el 4 de noviembre sin estado parlamentario. ¿Qué pasó todo este tiempo? Al menos podrían haber llamado a una sesión especial. Nadie se hubiera negado. Estamos para eso”, cuestionó.

El parlamentario remarcó que el presupuesto “no es una ley más, es la ley”. “Es la norma que va a regir económicamente a todos los fueguinos en 2026. Y parece que actuamos como si Tierra del Fuego no tuviera problemas, como si no hubiera nada que discutir. Es incomprensible”, señaló.

También denunció una aplicación “selectiva” del reglamento legislativo: “Para algunas cosas se aplica el reglamento al pie de la letra, pero cuando conviene al oficialismo, todo se resuelve en una reunión informal. Si nosotros quisiéramos tratar un tema sin estado parlamentario, no nos lo permitirían. Pero para algunos sí, y para otros no”, reclamó.

El legislador advirtió que esta informalidad impide el control político y financiero que corresponde: “Todos los aportes que podamos hacer van a quedar en una charla de café, en lugar de hacerse en la sala de comisiones. A este proyecto hay que darle la solemnidad que merece y comenzar una discusión seria”.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno opte por un presupuesto reconducido, Von Der Thusen no descartó esa intención. “Puede ser. Me llama mucho la atención que ni el Ejecutivo ni los legisladores oficialistas hayan mostrado interés en que el presupuesto tome estado parlamentario. Quizás la intención sea justamente reconducirlo”, analizó. Sin embargo, aclaró que no es partidario de esa herramienta: “Un presupuesto reconducido complica el control. Si eso es lo que deciden, vamos a estar muy encima de cómo se ejecuta, porque además le da al gobernador la facultad de mover partidas con cierto margen de autonomía”.

El parlamentario fueguino también vinculó el tema con el anuncio del gobernador de convocar a una Convención Constituyente. “Si el Gobernador decide hacerlo, voy a pedir una audiencia inmediata. Quiero que esa reforma se haga con el menor gasto posible, porque Tierra del Fuego no está en condiciones de destinar recursos económicos a eso”, afirmó. “Fuimos los primeros en oponernos a la reforma y presentamos todos los proyectos posibles para frenarla, pero el Superior Tribunal dijo que la ley es constitucional. Ahora lo que exigimos es que, si la convocan, se haga de manera responsable”.

Von Der Thusen advirtió además que el contexto económico agrava la situación: “Los recursos nacionales llegan a cuentagotas, la recaudación cae, la coparticipación se reduce y la obra pública prácticamente no tiene fondos. Eso afecta a toda la provincia, incluidos los municipios”.

En ese sentido, pidió que el Ejecutivo sea transparente: “Si la idea es ir a un presupuesto reconducido, que lo digan, que lo expliquen, que nos sienten a todos los legisladores en una mesa. No estamos para poner palos en la rueda, pero tampoco para convalidar irregularidades”.

“Si esto sigue así, van a dejar un antecedente gravísimo. Tratar un presupuesto sin estado parlamentario no tiene validez y no debería repetirse nunca más. No es una ley más: es la ley que define qué se hace con los recursos de todos los fueguinos. No puede discutirse en una charla de café”, cerró.