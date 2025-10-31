Corte de Ruta: Hay una «tomada de pelo del Ejecutivo hacia los trabajadores», aseguran desde ATE

La mañana de este jueves comenzó con tensión en el acceso a Ushuaia. Dirigentes y afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidieron cortar parcialmente la Ruta Nacional N°3 en rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, que consideran “una falta de respeto”.

En diálogo con Radio Provincia, el referente de ATE, Jonathan Chocobar, explicó que la medida se tomó ante “la tomada de pelo del Ejecutivo hacia los trabajadores”. Según señaló, la propuesta oficial fue exactamente la misma que la anterior: “un 2% para noviembre que se cobraría en diciembre, más mil pesos y un aumento al 4% de las guardias. Siguen dilatando la mesa y dejan afuera los meses de junio y julio; tampoco quieren ofrecer el mes de octubre”.

El dirigente gremial subrayó que los salarios actuales, que rondan los 700 mil pesos, no alcanzan “ni siquiera para cubrir el alquiler”. “Nosotros pedimos que el Gobierno de la provincia nos convoque con una propuesta que realmente satisfaga las necesidades de los trabajadores”, insistió.

El corte, que no es total, permite el paso de vehículos en ambas manos cada 40 minutos o una hora. ATE cuenta además con el respaldo del sindicato de Camioneros y del legislador Tomás García, quienes se acercaron al lugar para expresar su apoyo.

Chocobar también denunció que el Ejecutivo “ha discriminado a ciertos sectores” al otorgar aumentos selectivos. “Estamos cansados de trabajadores de primera y de segunda. Presentamos una propuesta para modificar o ampliar el presupuesto 2026 de la Legislatura y avanzar con el convenio colectivo de trabajo, pero nos siguen dando vueltas. Tendrán que venir a dar la cara si quieren que nos movamos de acá”, advirtió.

El dirigente aclaró que el reclamo “no tiene que ver con el contexto electoral”, sino con una demanda que viene de larga data. “Esto lo planteamos desde antes, no solo por las elecciones. Es una llamada de atención al Gobierno, que tiene la llave para destrabar el conflicto”, concluyó, anticipando que mantendrán la medida hasta recibir una oferta que consideren digna.