Índice de peligrosidad de incendios 30/10/2025

El día de hoy, en las ciudades de Río Grande y Ushuaia está prohibido hacer fuego, aun en sitios habilitados, mientras que en la ciudad de Tolhuin, está permitido hacer fuego, únicamente en campings habilitados.

Recordá que el uso de calentador homologado y a gas está permitido en todo el ámbito provincial

Es fundamental seguir las indicaciones para proteger nuestros bosques. Consultá los sitios habilitados para hacer fuego acá: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/temporada-de-incendios/

Ante cualquier emergencia, comunicate al 103 o 911.

#NaturalezaSinFuego