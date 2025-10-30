Coto y Monte de Oca agradecieron el apoyo de los fueguinos

Los Senadores electos por La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, Agustín Coto y Belén Monte de Oca, encabezaron un nuevo encuentro con afiliados y simpatizantes donde agradecieron el acompañamiento de los fueguinos en las elecciones nacionales del pasado domingo; y destacaron especialmente el trabajo realizado por los fiscales y voluntarios que cuidaron los votos en toda la Provincia.

La Libertad Avanza, que se impuso a nivel nacional, obtuvo un triunfo arrollador en Tierra del Fuego, consolidándose como la principal fuerza política. “Los fueguinos abrazamos las ideas de La Libertad, acompañando la transformación definitiva de la Argentina”, subrayó Agustín Coto, y destacó la implementación de la Boleta Única Papel que permitió “votar con libertad, rápida y sencillamente, con menos costos para los argentinos y más agilidad para el escrutinio”, al tiempo que reiteró la importancia de lograr la implementación de este sistema a nivel provincial.

“Nuestro más profundo agradecimiento a los fiscales que defendieron la voluntad de los fueguinos con compromiso, coraje y responsabilidad -expresó el Senador electo-. Gracias a su trabajo incansable, cada voto fue contado y respetado. Sin ustedes, este triunfo no hubiera sido posible”, valoró.

Por su parte Belén Monte de Oca reiteró el agradecimiento y el coraje de los fueguinos, que con su voto respaldaron el proyecto que lleva adelante La Libertad Avanza para la transformación estructural que la Argentina necesita. Anticipó que en el Congreso de la Nación “vamos a darle al presidente Javier Milei las herramientas que necesita para mejorar la realidad de todos los argentinos. Los Fueguinos somos protagonistas de este camino, que es el correcto”, sostuvo.

La Senadora electa destacó que “este apoyo a la gestión nacional y al proyecto de La Libertad Avanza, deja bien claro que somos más los que queremos avanzar que los que quieren volver al pasado”.