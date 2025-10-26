La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Tierra del Fuego

Agustín Coto, Belén Monte de Oca y Cristina López fueron electos senadores nacionales. A la Cámara de Diputados irán Miguel Rodríguez y Agustín Tita.

Con el 88,5% de las mesas escrutadas, el frente libertario se impuso con el 38,3% de los votos en la elección a diputados, seguido de Fuerza Patria, con 31,03%, y Defendamos Tierra del Fuego (20,94%). Provincias Unidas no obtuvo el resultado esperado, alcanzando el 3,21%.

En el caso de los senadores, La Libertad Avanza alcanzó el 39,37%; Fuerza Patria el 30,66%; Defendamos Tierra del Fuego el 20,85% y Provincias Unidas el 3,64%

En tendencia de votos, hubo un 89,13% de votos afirmativos; el voto en blanco fue del 7,07% y los nulos representaron un 3,65%.

Fuente: Sur 54