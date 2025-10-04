Tierra del Fuego selló el último día en la feliz con medallas 

La delegación de Tierra del Fuego selló su participación en los Juegos Nacionales Evita a puro festejo gracias a las medallas cosechadas por el futsal en el último día competitivo en Mar del Plata.

El femenino, en primer turno, en una enorme labor superó a CABA 6-5 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, y se adjudicó el tercer puesto de competencia.

El único gol fueguino fue obra de Zaira Triunfo a sólo minuto y medio de la expiración del juego.

En la ejecución final, la arquera Emma Schreiner se agigantó bajo los tres palos en el arco y le entregó la victoria y el festejo a las jugadoras fueguinas. En una excelente producción colectiva, el equipo masculino de TDF se llevó la medalla plateada tras caer en la final frente al representativo de CABA, por 4 a 2 en la serie de penales tras igualar 2 a 2 a lo largo del partido.

Los goles del elenco fueguino fueron convertidos por duplicado por Coronel, que inscribió su nombre para el empate final del partido y concluir así en la emoción de los penales. Enorme desempeño de ambos conjuntos fueguino, que dejaron bien marcado el ADN salonero de la Tierra del Fuego.

La delegación fueguina emprende la vuelta a la provincia con dos preseas más en el medallero y celebra, una vez más, el fructífero paso por los Juegos Nacionales Evita con un total de 19 preseas: 5 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce.

En horas de la tarde, de este sábado, comenzó el retorno de los más de 270 deportistas fueguinos a la provincia de Tierra del Fuego, que estarán distribuidos en las cinco unidades charteadas por el Gobierno de Tierra del Fuego.

Medallero Fueguino

Antuan Paladea – Medalla de oro 🥇 – Gimnasia Artistica

Ezequiel Arrieta – Medalla de oro 🥇- Atletismo: salto en alto

Ezequiel Arrieta – Medalla de plata🥈- Atletismo: 110m con vallas

Zamira Recalde – Medalla de oro 🥇

Gimnasia Ritmica – Medalla de plata🥈- Clasificacion General

Gimnasia Ritmica – Medallas de plata🥈 – Aro

Gimnasia Ritmica – Medallas de bronce🥉- Pelota

Gimnasia Ritmica – Medallas de bronce🥉 – Manos libres

Kyara Pino – Medalla de plata🥈- Levantamiento Olímpico

Agustina Tauriani – Medalla de plata🥈 – Levantamiento Olímpico

Maximiliano Diaz – Medalla de plata 🥈- Atletismo: Lanzamiento de Bala

Fabricio Argüello – Medalla de bronce 🥉 – Levantamiento olímpico

Melina Portillo – Medalla de plata 🥈

Levantamiento Olímpico

Nicolas Paredes – Medalla de plata 🥈 Levantamiento Olímpico

Natanael Criado – Medalla de bronce 🥉- Lucha

Maico Velardez – Medalla de plata 🥈 Atletismo adaptado: Lanzamiento de Bala

Simón Caballero – Medalla de oro 🥇 Freestyle

Octavio Miranda – Medalla de oro 🥇 BMX

Futsal Femenino – Medalla de bronce 🥉

Futsal Masculino – Medalla de plata 🥈