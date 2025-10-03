Se realizó el Encuentro sobre Derechos de la Infancia y Adolescencia en Tierra del Fuego

Con un claro objetivo de aunar esfuerzos y coordinar políticas públicas, se realizó este jueves el Encuentro sobre Derechos de la Infancia y Adolescencia en Tierra del Fuego. La jornada, que reunió a una amplia y diversa representación de instituciones, culminó con la firma del acta constitutiva que oficializa la creación de la Red Provincial por las Infancias y Adolescencias Tierra del Fuego.

El evento organizado por la Municipalidad de Ushuaia contó con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia, Mónica Urquiza; el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el ministro de Economía, Francisco Devita; y la ministra de Salud, Judit Di Giglio. También asistieron legisladoras nacionales y provinciales, concejales, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, junto a integrantes del Poder Judicial, autoridades municipales de Ushuaia, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La mesa de trabajo central fue enriquecida con las perspectivas de expertos de talla nacional e internacional, entre ellos Amelia López (Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba), Sebastián Medina (Jefe de Gabinete de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación) y Sebastián Waisgrais, representante de UNICEF Argentina.

Durante el encuentro, el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, destacó la importancia de convocar a las autoridades y organizaciones con vasta experiencia en la materia. “Quienes día a día trabajan y acompañan a los individuos en el desarrollo de ese momento tan importante de la vida”, afirmó.

“Desde el Gobierno de la provincia, a través de los diversos ministerios, trabajamos y pensamos de manera continua cómo acompañamos a todos los sectores. Hoy nos convoca esta mesa y ojalá surja el trabajo articulado y de escucha. Tenemos que tener la capacidad de dialogar, disentir y poder aprender”, reflexionó Tita.

Para finalizar, el Ministro remarcó el rol fundamental del Estado: “es el Estado el que tiene la responsabilidad de acompañar a muchos niños y adolescentes que, por las vueltas de la vida, se encuentran solos. También nuestro compromiso es el de acompañar a las asociaciones que trabajan constantemente con las infancias y juventudes”.

La firma del acta constitutiva de la Red Provincial por las Infancias y Adolescencias Tierra del Fuego marca un hito institucional. Este espacio busca ser un ámbito permanente de articulación, cooperación y trabajo conjunto entre organismos del Poder Ejecutivo Provincial, Entes Autárquicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar de manera más efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio fueguino.

La conformación de esta red demuestra un compromiso colectivo para priorizar las infancias y adolescencias en la agenda pública, asegurando que su desarrollo se realice en un entorno de protección y oportunidades.